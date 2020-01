Alicia Keys te anima a convertirte en la mejor versión de ti en ‘Underdog’

Alicia Keys vuelve a la carga con un nuevo single , titulado 'Underdog' . La canción, con un mensaje de esperanza, es un nuevo adelanto de 'ALICIA ', el próximo álbum de la cantante que además también lanzará un libro, 'More Myself' , el 31 de marzo de 2020.

La nueva propuesta musical de Alicia Keys se titula 'Underdog' y es una canción compuesta por ella y Ed Sheeran, y producida junto con Johnny McDaid. El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Wendy Morgan y en el que transmite un mensaje de esperanza.

A través de las imágenes y de la letra, la artista ha querido expresar que el término 'Underdog', que se utiliza para referirse a una persona que tiene pocas posibilidades de ganar algo, no es negativo. Según ella, es "como una palabra poderosa que representa a las personas que pueden ser subestimadas y, sin embargo, están a la altura del desafío y superan las expectativas".

Asimismo, Alicia Keys ha confesado que está muy orgullosa de este single: "Me encanta esta canción porque trata de la vida real y de gente real y de nuestras experiencias. Todos hemos estado en un lugar de nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil. Una de mis letras favoritas de la canción es: 'Dicen que nunca lo lograría pero yo fui construido para romper el molde'. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así".

'Underdog' es el último adelanto de 'ALICIA', el esperado séptimo álbum de estudio de la cantante, del que ya conocemos 'Time Machine', una futura odisea inspirada en el funk que celebra la liberación que viene con el dejar ir, y el sensual y vibrante primer sencillo, 'Show Me Love', un dúo con la estrella de R&B Miguel.

Todo apunta a que este es solo el comienzo de lo que será un año emocionante para Alicia Keys, que el 31 de marzo también lanzará un libro, 'More Myself'.