Billie Eilish y Alicia Keys se unen a dúo en una íntima versión de 'ocean eyes'

Billie Eilish y Alicia Keys han sorprendido cantando a dúo el tema 'ocean ryes' , perteneciente al debut de la artista de 17 años. Esta gran actuación ha tenido lugar durante el programa The Late Late Show de J ames Corden , donde Alicia sustituía al presentador cambiando su escritorio por un piano.

EN THE LATE LATE SHOW

Cuando Alicia Keys versionó el tema 'ocean eyes' de Billie Eilish para las sesiones de Spotify o para el programa Live Lounge de la BBC, creíamos que se trataba de un guiño de la consagrada cantante a una de las artistas revelación.

Pero afortunadamente esta versión ha ido un paso más allá y se ha convertido en un dueto en directo. La gran actuación ha tenido lugar en el programa de James Corden, The Late Show, en el que Alicia Keys era la artista invitada. Sustituyendo a Corden en la apertura del programa, Alicia Keys cambiaba la tradicional mesa del presentador por su piano: "No he traído esto para nada", decía entre risas.

Y era precisamente para invitar a Billie Eilish a cantar a dúo una bonita versión a piano de su tema, recogido en su debut dont smile at me. Durante la actuación las artistas mezclaron sus melodiosas voces, y el público quedó tan sorprendido que rompieron a aplausos una vez acabaron.

Además, demostraron que su admiración es mutua cuando el propio Corden puso un vídeo de Billie con tan sólo 12 años interpretando 'Fallin', el tema más conocido de Alicia Keys, tal como puede verse en el minuto 1.50 del siguiente vídeo:

Mientras 2019 ha sido sin duda el año que ha consagrado a Billie Eilish como la artista revelación que lidera una nueva generación de cantantes, Alicia Keys repetirá como maestra de Ceremonias de los próximos premios Grammy, que se celebrarán el próximo 26 de enero.