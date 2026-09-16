Álvaro de Luna comparte un adelanto de 'lo siento', su próximo single

Parece que Álvaro de Luna ha estado muy ocupado durante los últimos meses componiendo sus nuevas canciones para Azulejos, el próximo álbum del sevillano, que verá la luz después de verano.

Como muestra, el cantante ha querido mostrar un pequeño extracto de su nueva canción lo siento, el nuevo adelanto del disco.

Unos segundos en los que se observa cómo el rasgueo de la guitarra guía la voz de Álvaro de Luna, mientras el artista juguetea con una pareja de caballos en un idílico enclave campestre.