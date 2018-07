Alvaro Soler se une a Flo Rida y TINI para arrasar con el remix de ‘La Cintura’

A finales de marzo Alvaro Soler nos presentaba 'La Cintura', su apuesta para el verano en la que nos cuenta sus escasas habilidades como bailarín: "Cuando compuse la canción pensé que debía quitar 'La Cintura' del estribillo, porque no se me da nada bien bailar. Soy bastante alto y desgarbado y no soy para nada un buen bailarín. Pero después pensé por qué no usar mis propias inseguridades – básicamente que resulto ridículo cuando bailo – y escribir sobre eso. Quizás siendo sincero pueda transformarlo en una fortaleza al fin y al cabo. Y lo que es incluso mejor es que estoy recibiendo videos que me mandan de todo el mundo con gente bailando mi canción".

Cuatro meses después esta canción se ha convertido en todo un éxito en numerosos países de habla hispana y ahora va encaminado a convertirse en un hit global con su nuevo remix. En esta nueva versión Alvaro Soler cuenta con la colaboración del rapero americano Flo Rida y la actriz y cantante argentina TINI.

Un llamativo trío ahora que añade un golpe de efecto a 'La Cintura', haciendo que en todos los lugares las cinturas se muevan con un ritmo cosmopolita. ¡El verano no ha hecho más que comenzar y el mundo sigue bailando con Alvaro Soler!