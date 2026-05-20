Amaia brilla en la alfombra roja de Cannes y sorprende con versiones de 'Volver' y 'C’est la vie' en la fiesta de 'Amarga Navidad'

El Festival de Cine de Cannes desplegó su alfombra roja este martes para recibir al equipo de Amarga Navidad.

Pedro Almodóvar y el reparto de su última película acudieron a la presentaciónen el Gran Teatro Lumière, donde el cineasta recibió una sonora ovación de más de ocho minutos al termina la proyección del filme que compite por la Palma de Oro de esta edición.

A la cita se sumó también Amaia, que tiene un pequeño papel en la película en la que además interpreta la canción Las simples cosas de Chavela Vargas.

Primer plano de Amaia durante la presentación de 'Amarga Navidad' en Cannes. | Getty Images

La cantante desfiló por la alfombra roja pero no se vio al final de la proyección, probablemente porque se estaba preparando para la fiesta de después.

Amaia fue la encargada de poner música a la velada con una versión de la canción Volver, tema principal de la película homónima protagonizada por Penélope Cruz y Carmen Maura, y otra de C’est la vie, la canción incluida en el disco Si abro los ojos no es real.

Con un vestido de cuadros y sentada al piano, la cantante puso el broche final a una velada a la que Pedro Almodóvar se enfrentó cargado de nervios. "Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar", dijo el director al final de la proyección de Amarga Navidad.

"Siempre es una emoción enorme desde que pongo un pie en esta sala", añadió el cineasta para el que la audiencia de Cannes es única. "Los espectadores de esta gran sala creo que son los más calurosos y cariñosos que he conocido (...) Sois parte de mi historia", añadió el ganador del premio a Mejor dirección por Todo sobre mi madre y Mejor guion por Volver.

Amarga Navidad se estrenó en España en el mes de marzo y este miércoles se presenta en rueda de prensa en Cannes, donde participa en la sección oficial.