Así suena la dulce versión de Amaia de 'Las simples cosas' para la nueva película de Almodóvar

Amaia Romero forma parte de Amarga Navidad , la nueva película de Pedro Almodóvar, y no solo como actriz, sino también poniendo voz a una nueva versión de Las simples cosas , interpretada en los años 90 por Chavela Vargas.

Amaia ya es una chica Almodóvar, tanto con su presencia como por su voz.

La artista forma parte del reparto de la nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, pero además es la que interpreta la canción principal del filme, Las simples cosas.

El tema -ya disponible en plataformas- saca lo mejor de Amaia: la característica y dulce voz de la pamplonica empieza a entonar la letra de lo más profunda y emotiva a cappella, hasta que entra un cuarteto de cuerda para acompañar a la artista.

Y es que se trata de una versión del tema originario de Chavela Vargas, compuesto por César Isella y Armando Tejada Gómez en los años 60 pero interpretado por la artista en la década de los 90. La canción se centra en cómo con el paso del tiempo uno empieza a valorar las pequeñas cosas.

Un dueto en directo con Las simples cosas

Las simples cosas ya ha sido interpretada en directo y a cappella, en la voz de Amaia y Almodóvar. Cantante y director han protagonizado un viral momento en la premier de Amarga Navidad, en el que se han atrevido a cantar un fragmento del tema ante los presentes.

Letra de 'Las pequeñas cosas'

Uno se despide sensiblemente de pequeñas cosas

Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño, se queda sin hojas

Al fin, la tristeza, es la muerte lenta de las simples cosas

Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón

Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida

Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas

Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso

Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo

Demórate a ti, en la luz solar de este medio día

Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida

Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso

Que el amor es simple y a las cosas simples, las devora el tiempo

Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida