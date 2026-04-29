Pedro Almodóvar ensalza a Amaia: "Tiene una espontaneidad que ojalá no pierda nunca"

Amarga Navidad es la última película de Pedro Almodóvar, y en ella se cuela Amaia en una escena que llega rápidamente al corazón del os espectadores.

La pamplonica está explorando estos años su faceta actoral, que dio a conocer en la serie La Mesías de Javier Ambrossi y Javier Calvo, y que ahora proyecta también en el último filme del prestigioso director de cine. En ella, la artista canta una versión de Las Simples Cosas de Chavela Vargas.

Y es que Amaia es todo un descubrimiento para el cineasta, tal y como ha contado él mismo para El Món a RAC1.

"Es muy difícil hacer la escena que hace Amaia, porque es una escena más bien cómica. Amaia será muy buena actriz, porque tiene una naturalidad que es oro para la cámara", ha expresado el director, llenando de halagos a la artista.

Así, el director de cine ha ensalzado los puntos fuertes de Amaia en el programa radiofónico, encajados a la perfección en su cinta: "Tiene una espontaneidad que ojalá no pierda nunca. Empieza a cantar y es estremecedor oírla cantar Las Simples Cosas. Y hace falta muchísimo talento para hacer esa escena porque la escribí con mucho morro, y si no sale perfecta es una escena que no se mantiene".

"Es un animal de escena"

De hecho, el director también ha desvelado la manera en la que pensó en la cantante para esta escena. "Tenía el guion terminado y estábamos a punto de empezar la película, y la vi en un concierto en Madrid. Y es un animal de escena, además de tener una voz prodigiosa en escena tiene un encanto impresionante. Ya tenía escrito que alguien cantara esa canción y al verla cantar en vivo quería que fuera esta chica".

De esta forma, Almodóvar se lo propuso y Amaia aceptó. Y no solo eso, sino que cambió la versión de la canción de Chavela Vargas a su estilo. "Es muy completa", ha terminado por decir el cineasta, muy orgulloso de la artista.