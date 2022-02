Amaia presenta la portada de su nuevo disco y anuncia colaboración con Aitana

Cuando no sé quién soy , el segundo disco de Amaia , ya tiene portada y contraportada. La artista ha compartido las imágenes en Instagram y revelado una colaboración sorpresa . Además de la canción con Rojuu, el disco incluye una canción con Aitana .

El segundo disco de Amaia Romero está en camino. La artista de Pamplona, que publicó su primer álbum en 2019, prepara ya el lanzamiento de este nuevo trabajo, que ya tiene portada y contraportada pero no fecha de lanzamiento.

Cuando no sé quién soy es el título del disco, en cuya portada y contraportada se muestra una Amaia reflexiva que mira al pasado. La artista sostiene en sus manos un colgante con forma de corazón decorado con una foto de su infancia.

Este nuevo disco llega casi tres años después del lanzamiento de Pero no pasa nada, que salió al mercado en septiembre de 2019. En este tiempo, la cantante ha lanzado cuatro singles, de los cuales tres forman parte del nuevo disco disco. Las otra es El encuentro con Alizzz, que publicó en octubre de 2020.

Qué se sabe del segundo disco de Amaia

El segundo disco de Amaia no tiene fecha pero ya hay datos que se pueden revelar de este trabajo más allá de la portada y contraportada. Ya se conocen los títulos de las diez canciones del álbum, que incluye dos colaboraciones. Una ya conocida, con [[LINK:INTERNO|||Article|||619e13e04beb2877b22b27b5|||Rojuu]] (Quiero pero no), y otra recién revelada, con Aitana (La canción que no quiero cantarte).

Las canciones del disco son:

Bienvenidos al show

Dilo sin hablar

La vida imposible

Yo invito

La canción que no quiero cantarte (ft. Aitana)

(ft. Aitana) Pesimista

Quiero pero no (ft. Rojuu)

(ft. Rojuu) La persona

Santos que yo te pinté

Yamaguchi

Tres de estas canciones ya las puedes escuchar.

Yo invito

Quiero pero no (ft. Rojuu)

Yamaguchi