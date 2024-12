Amaia Romero presenta 'Tengo Un Pensamiento', un tema que nace desde la propia introspección

Sin duda es una de las voces que han marcado en el panorama de la música española. Para quienes tienen más memoria, muchos la recordaran por su paso por El Número 1, cuando apenas tenía 13 años. Mónica Naranjo ya le dijo en su día unas palabras que ya sonaban como una premonición de lo que sería una carrera llena de éxito: "Si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás".

Y así se ha cumplido. Ya en 2017, Amaia Romero volvió siendo la artista llevándose la corona en Operación Triunfo 2017. A partir de ahí, la artista de El Encuentro ha presentado una serie de trabajos con sello propio. Después de sus dos primeros discos Pero No Pasa Nada y Cuando No Sé Quién Soy, Amaia Romero traerá el próximo 2025 su nuevo álbum Si Abro Los Ojos No Es Real, con una portada que reluce por su creatividad en el cual la composición de la imagen recrea la silueta de la propia artista con los elementos que aparecen en ella.

'Tengo Un Pensamiento'

En lo que respecta a ese nuevo universo musical, ya conocemos como Nanai y Tocotó, singles vienen incluidos en su nuevo disco. Ahora, Amaia Romero Tengo Un Pensamiento, un tema que suena dulce y melódico desde la primera escucha. El tema está escrito por Ana Fernández Villaverde Fernández, Andrés De Las Heras Pardo, Irene Garrido, Juan Casado Fisac, María Moreno Martínez y la propia Amaia. La producción ha venido de la mano de DRUMMIE, Ralphie Choo (a quien ya vimos en el tema de Omega de Rosalía y también en la producción de Nanai) y la ganadora de OT2017.

Si analizamos la letra, el tema nace desde la propia introspección de Amaia. Todo empieza con un pensamiento que desemboca al resto de emociones. Una canción que pone de relieve el deseo de quedarse con la persona amada. "Tengo un sentimiento/que no me deja sola/ pero desde que te conocí/ Y me dejaste entrar en el jardín/ De todo tu cerebro/ Este pensamiento/ Se hizo muy pequeño y explotó/ Y se transforma en esta canción", reza su letra. Una canción que también habla del miedo "pensando en que algún día acabará/todo este nuevo mundo que me das", poniendo énfasis en las ganas de quedarse con la persona a la que le dedica estos versos.

¿Qué se sabe de 'Si No Abro Los Ojos No Es Real'?

Se trata del tercer álbum de la cantante de Quedará en Nuestra Mente. Un disco que se ha gestado durante dos años en estudios de Miami, Madrid y Barcelona que ha contado con la participación de productores como Ralphie Choo, Alizzz, Daniel 2000 y compositoras como Amore o Irene Garri, tal y como recoge Vogue Spain. Si No Abro Los Ojos No Es Real trata temas como la muerte, y recurretambién a su infancia para contar estas historias.

A falta de conocer el resto de sonidos, tenemos también el tracklist con el resto de títulos del disco.

Tracklist de 'Si No Abro Los Ojos No Es Real'

Cara A

Visión

Tocotó

Nanai

M.A.P.S.

Auxiliar

Magia en Benidorm

Cara B

Tengo un pensamiento

C'est La Vie

Giratutto

Despedida

Fantasma

Ya está

Próximas fechas de Amaia Romero en concierto

En lo que respecta a sus próximas citas con el escenario, de momento sus fans tendrán que esperar al 2025 para verla en directo. De momento, la ganadora de Operación Triunfo 2017 actuará en Sant Jordi Club el 21 y 22 de febrero de 2025 y el 23 de febrero en el WiZink Center de Madrid.