Quiénes forman Stella Maris, el grupo de Amaia en la serie 'La Mesías'

El sexto capítulo de La Mesías marca el verdadero debut como actriz de Amaia Romero. El paso de las niñas de la familia Puig Baró a la madurez supone la entrada en escena de la cantante, que interpreta a Cecilia Puig Baró de mayor.

La intérprete de El árbol, canción principal de la banda sonora de la serie de Los Javis, es una de las integrantes del grupo de pop católico Stella Maris, que forman las seis hijas de Monserrat y Pep y que nació como fruto del maltrato psicológico y el fanatismo religioso de la madre, a la que dan vida las actrices Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi.

Las letras de las canciones de Stella Maris son fruto del entorno en el que crecieron estas seis jóvenes, a las que interpretan nuevos rostros de la interpretación y de la música. Descubre quiénes son y qué trabajos han hecho antes.

Cristina Rueda es Aina

Cristina Rueda es una cantante y actriz de 30 años nacida en Marbella y que saltó a la fama cuando todavía era menor de edad. Con 16 años participó en Operación Triunfo 2009 quedando séptima clasificada.

Tras su paso por el talent musical, entró a formar parte del elenco del musical Hoy no me puedo levantar y en 2013 se sumó al programa La Voz, donde dio rienda suelta a su vena rockera.

La también actriz ha participado en otros musicales como We Will Rock You de Queen y 33 El Musical y ha formado parte del reparto de la película El Cover, de Secún de la Rosa.

Amaia Romero es Cecilia

Amaia Romero es el rostro más conocido de Stella Maris. La cantante de 24 años saltó a la fama en el regreso de Operación Triunfo en 2017, donde se convirtió en Amaia de España y salió ganadora. Antes había participado en el programa El número uno, el talent musical que Paula Vázquez presentó en Antena 3.

Fue expulsada por una decisión conjunta del equipo. "Pactó con sus padres la mejor salida para Amaia, con el fin de que finalizara sus estudios. Para ello se utilizó la figura de Mónica Naranjo que lo hizo maravillosamente como lo hizo", contó Noemí Galera en SModa.

Lo que pasó con Amaia después es ampliamente conocido: junto a Alfred García representó a España en Eurovisión 2018, sacó dos discos —Pero no pasa nada (2019) y Cuando no sé quién soy (2022)— y ha participado también en la banda sonora de la película No mires a los ojos.

La Mesías ha supuesto su salto a la interpretación y, aunque está feliz con el trabajo, aún no sabe hacia dónde se dirigirá en un futuro: "Es algo que me ha encantado hacer, pero también es verdad que ha sido con amigos con los que tengo mucha confianza".

Mabel Olea es Julia

Mabel Olea se presenta como bailarina y performer. La joven de 26 años defiende que "acotar quién eres por lo que haces es muy limitante" y de ahí que se defina con estas palabras. "Me considero fundamentalmente bailarina, independientemente de que me contraten o no, este es mi lugar en el mundo. Podría decir que Mabel Olea es una hormiga", apunta en una entrevista en Metal Magazine.

Para la joven, este no es su primer trabajo como actriz. También ha participado en las series Fácil y Autodefensa y. en el corto Luna, aunque reconoce que La Mesías es diferente. “Ha sido muy gratificante y era algo nuevo para mí. Había estado en rodajes y delante de la cámara, pero nunca inmersa en algo de tanta envergadura. Estar en una serie de Los Javis era algo que no me podía creer", contó en una entrevista enVogue, y habló también de la experiencia de trabajar con Amaia.

Mabel la conocía porque ha formado parte del elenco de bailarinas de la gira de Rigoberta Bandini"y ellas han cantado el tema que comparten en directo en más de una ocasión". Antes de esto, acompañó a la cantante de Ay, mamá en el Benidorm Fest 2022 y en el videoclip oficial de la canción con la que quedó segunda en este certamen.

"¡Estar con Rigoberta y toda la banda en Benidorm fue un sueño. La experiencia fue como estar en un parque de atracciones lleno de una mezcla de emociones muy variadas, pero sin duda me sentí como en casa y en familia, y creo que se mostró en nuestra actuación", dijo sobre esta experiencia la bailarina y performer, cuyos proyectos siempre tienen un componente social, sea tratando conceptos como la imagen, la sexualización, los conflictos de exponerse en redes, el querer gustar a los demás…

Valeria Collado es Neus

"Hago un poco de todo pero también soy actriz", dice Valeria Collado en su perfil de Instagram.

La Mesías ha marcado su debut en la interpretación. "No puedo estar más honrada de haber participado. No todos los adolescentes tienen la oportunidad de construir esta confianza”, decía en una entrevista en Vogue al hablar sobre su trabajo en la serie.

Ania Guijarro es Beth

Ania Guijarro es una joven catalana con el sueño de ser actriz. Lo apunta su carta de presentación de la agencia de representantes con la que trabaja.

Para ello hizo el Master de interpretación en TV y cine de la Academia Internacional de Artes Escénicas (AIAE), y tras este ha participado en los cortos Una nube en el cielo y Olivia y la serie El otro ladode Berto Romero.

Juega a su favor su preparación. Ania habla seis idiomas: español, catalán, inglés y rumano (nivel nativo) y chino y francés (nivel básico).

Sara Roch es Nora

Las hermanas Sara y Olimpia Roch.

Sara Roch da vida a la pequeña de los Puig Baró. La joven actriz irrumpió en escena 2022 con la película La niña de la comunión, en la que trabaja junto a su hermana Olimpia Roch. Junto a ella también comparte escena en su segunda película Hermana muerte, estrenada este 2023, y ha participado en varios concursos de villancicos.

El compositor y pianista Antonio Tolmos es el responsable de los éxitos musicales de las dos hermanas. Juntas también han formado parte del elenco del musicalBilly Elliot.

Stella Maris se ha convertido en un fenómeno viral en la serie y también fuera. La banda tiene su propio perfil de Instagram y un canal de YouTube donde la banda sube cada semana sus videoclips.