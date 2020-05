Amaral nos muestra el camino de vuelta a lo esencial en su nuevo single 'Ruido'

Queen presenta una nueva versión de su clásico 'We Are The Champions' junto con Adam Lambert. La banda han grabado la canción, titulada 'You Are The Champions', cuyos beneficios se destinarán a 'COVID-19 Solidarity Response' para la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsada por la Fundación de Naciones Unidas como apoyo a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.