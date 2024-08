Ana Guerra, sobre actuar con Aitana en el Bernabéu: "Sería un momento muy especial"

Te interesa Así ha sido la despedida de soltera de Ana Guerra: una fiesta con muchos disfraces y nata

¿Actuará Ana Guerra con Aitana en el Bernabéu? Esa es la pregunta que se hacen muchos fans de las dos artistas y a la que ha respondido recientemente la canaria.

Lo cierto es que sería una gran sorpresa, ya que las extriunfitas no mantienen una relación muy cercana. A finales del año pasado, la canaria habló en un pódcast sobre su amistad actual con su compañera de Operación Triunfo 2017, asegurando que nada es como era antes.

"Hace dos días vi a Aitana, estuve con Aitana y me la comí a besos, pero yo no hablo con Aitana", empezaba diciendo. "Se nos ha separado la vida de una forma natural como se te separa a ti, que piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida el resto de su vida y no es así. Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar superbién y volvemos a tener esa relación", añadió Ana Guerra.

Pero esa no ha sido la última vez que la cantante ha hablado sobre la catalana, ya que el pasado mes de julio aseguró en sus redes sociales que echaba mucho de menos a Aitana.

"Si ella me dice ven, yo lo dejo todo"

Las nuevas palabras de Ana Guerra sobre Aitana

Ahora, en una reciente entrevista, ABC ha preguntado a la canaria si Aitana y ella planean cantar juntas en alguno de los dos conciertos que celebrará la catalana en el Santiago Bernabéu.

Aunque Ana Guerra no ha dado una respuesta contundente porque los invitados a los conciertos siempre suelen ser sorpresa, ha dejado la puerta abierta.

"Yo no me perdería un momento así de la mano de Aiti por nada del mundo porque sería un momento muy especial para las dos", ha reconocido la cantante. Y ha añadido unas rotundas palabras sobre su admiración hacia Aitana: "Si ella me dice ven, yo lo dejo todo".

¿Las veremos juntas cantando Lo malo u otra canción sobre el escenario del Santiago Bernabéu?