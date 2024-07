Aitana hace historia y agota las entradas de su segundo concierto en el Bernabéu

Aitana sigue arrasando como la artista española pop por excelencia. Este año, la artista no para entre conciertos por festivales, estrenos de canciones (Akureyi, 4TO 23) o su inesperada presencia en la celebración de la Eurocopa.

Ahora ha conseguido un nuevo hito: acaba de hacer sold out en el segundo concierto que celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu, el 29 de diciembre. Antes, ya había agotado las entradas de su cita para el 28 de diciembre.

Esto convierte a la catalana en la única artista española que ha conseguido agotar las entradas de dos conciertos en el Bernabéu. Además, iguala el logro de Taylor Swift, cuando llenó dos conciertos consecutivos en el mismo estadio.

"Oficialmente, habéis hecho sold out a la segunda fecha del Bernabéu. Tenemos dos fechas sold out en diciembre y todavía no me lo creo. 28 y 29 de diciembre, prepárate. Os amo, os amo", ha escrito Aitana en su última publicación de Instagram.

Así, la artista española ha vendido unas 120.000 entradas entre los dos conciertos. En el caso del primero de ellos, Aitana consiguió colgar el cartel de sold out solo una hora y media después de que arrancase la venta general.

Para ambos espectáculos, se prevé que la cantante se rodee de amigos para cantar gran parte de las canciones de su discografía. Además, su equipo desplegará la cubierta móvil del techo del estadio para que el público no sufra las bajas temperaturas propias del invierno