Ana Mena se convierte en sirena para el videoclip de 'Acquamarina', su nueva canción con Guè

Empieza el verano y arranca la carrera por conseguir tener el mejor temazo para las fiestas. Una de las aspirantes es Ana Mena, que ha regresado a sus inicios italianos para lanzar Acquamarina, su nueva canción en colaboración con el rapero Guè.

Con un tono refrescante y playero, la malagueña se ha trasladado a Benidorm para rodar el videoclip del tema en el que se convierte en una imponente sirena que recorre los mares. Paseos en barco, motos de agua, chiringuitos y mucha energía... Ana Mena ha sabido captar a la perfección el espíritu veraniego.

Ella misma lo anunciaba hace varios días con la frase "el verano ha llegado". Tal y como se vio en anteriores adelantos, te transporta a una fiesta ibicenca en playas de agua cristalina y de fondo una puesta de sol.

De dónde viene la unión de Ana Mena e Italia

Ana Mena ha sufrido mucho para conseguir un éxito madurado, ya que España no le daba una oportunidad y tuvo que probar suerte en Italia, donde se convirtió en toda una estrella pero, ¿a qué se debe esta decisión?

La intérprete de Las 12 contó hace meses en el programa de Jesús Calleja —con el que viajó a Tailandia— que el regreso de Operación Triunfo truncó el despegue de su carrera como pop girl española.

"Mis canciones no funcionaban, a los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero. En plan, que no tenía el foco puesto. Llegó un fenómeno a España (OT'17) que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso", se sinceró la artista con el presentador.

La artista se armó de valor y se lanzó de cabeza a una piscina que no sabía si estaba llena o vacía, y el traductor Google fue su mayor guía. Al principio la canción no tuvo ningún tipo de repercusión, ni en emisoras ni en plataformas digitales, hasta que, de la noche a la mañana, se convirtió en un éxito.

"Un mes después de sacarla se mete en el top 100, después en el top 50, y empieza a escalar hasta llegar al número 1. Y yo aquí", recordó la artista sobre D'Estate non vale (2018), su primera canción con Fred de Palma.

Cuando parecía que todo comenzaba a despegar llegó la pandemia, y la intérprete pensó muchas veces en tirar la toalla, pero su colaboración con el artista italiano Rocco Hunt en verano de 2020 lo cambió todo.

"Entonces, empezamos a trabajar en un tema que se llama A un paso de la luna que se hace número 1 durante ocho semanas. Lo más bonito es que por fin empezaba a ver la luz en mi país", confesó emocionada la cantante.