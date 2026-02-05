Ana Mena se reúne en el estudio con Poo Bear, productor de artistas como Justin Bieber y Jennifer Lopez

Ana Mena está en plena creación de su nuevo álbum. Si bien ya hemos podido escuchar Lárgate como primer single, el tercer disco de la malagueña está en proceso.

Mientras tanto, la artista ha sacado su faceta de actriz a relucir con la película Ídolos junto a Óscar Casas, pero también como parte del elenco de la segunda temporada de la serie Furia.

Pero parece que la intérprete de Las 12 no se de un respiro en la creación musical, y ha sorprendido con el gran equipo con el que está trabajando en nueva música: Mena se ha reunido con el productor Poo Bear.

Esta colaboración en el estudio la ha confirmado la propia malagueña por redes sociales. "wtf acabo de estar en el estudio con Poo bear esto es una simulación y no me lo estoy creyendoooooo🥹🥹🥹", ha expresado desde su cuenta de X.

En Instagram ha compartido un vídeo en silencio con el productor mientras escuchaban un tema juntos. Y el estadounidense no ha dudado en compartir: "Trabajo brillante hoy", ha expresado el profesional.

Story de Instagram de Ana Mena con Poo Bear | INSTAGRAM

Poo Bear es una gran figura de la industria musical, pues ha trabajado para estrellas de distintos géneros musicales: el experto formó parte del álbum Purpose de Justin Bieber y de Caught Up de Usher, además de haber trabajado codo a codo con artistas como Jennifer Lopez, Mariah Carey, Ed Sheeran, Billie Eilish, Whitney Houston, Drake...