A qué hora se entrega el bote de 'Pasapalabra'

Rosa hace acrobacias en El Rosco, pone el listón en 23 aciertos... ¡y deja a Manu en el alambre! |

Pasapalabra hace historia este jueves 5 de febrero con la entrega de su mayor bote histórico: 2.716.000 euros. Ante este hecho inédito, Antena 3 ha decidido modificar su programación.

A qué hora entregan el bote

El último duelo entre Manu y Rosa empieza hoy a las 23:00. El programa se ha retrasado respecto a su horario habitual para emitir el bote en prime time, después de la entrevista de los concursantes en El Hormiguero.

Se desconoce la hora exacta en la que uno de los dos acertará su última letra del Rosco, aunque está claro que será antes de que termine el programa a las 00:45.

Programación de Antena 3 para hoy jueves

Este jueves 5, Pasapalabra es el programa estrella de Antena 3.

Entre las 20:00 y las 21:00 , se emite un programa especial a modo de resumen sobre el concurso de Rosa y Manu. Se titula Pasapalabra. Rosa y Manu: Un duelo de récords . Aquí no se entrega el bote, aunque sea el horario habitual.

¿Manu o Rosa?

El bote caerá en manos de Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Ambos concursantes llevan compitiendo entre ellos 306 programas, y uno de los dos se llevará a casa el bote histórico del programa, por encima de los 2.272.000 euros que consiguió Rafa Castaño. ¿Quién será el sucesor de Óscar Díaz?

Con 436 programas, Manu es el concursante más longevo de toda la historia de Pasapalabra, superando los 360 de Orestes Barbero. Por su parte, Rosa firmó su mejor racha en enero, ya que permaneció invicta durante once programas. Todo se decide esta noche...

Estadísticas de Manu

Programas : 436

: 436 Victorias : 161

: 161 Derrotas : 146

: 146 Empates : 129

: 129 Dinero acumulado : 270.600 €

: 270.600 € Veces que se ha quedado a un acierto del bote : 6

: 6 Fecha de incorporación: 16/5/24

Estadísticas de Rosa