Harry Styles dará un concierto especial en Manchester con entradas a 20 libras

Kiss All The Time. Disco, Occasionally supone el regreso a la música de Harry Styles, después de tres años sin lanzar ningún proyecto. El álbum lo ha presentado con su primer single, Aperture, donde el británico muestra que esta nueva era será algo más experimental.

Y, junto a su nuevo disco, el intérprete de Watermelon sugaranunció la gira Together, Together en 2026 por varias ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con fechas en Londres, Nueva York, Ciudad de México y Ámsterdam, entre otras.

Pero ahora Harry Styles sorprende con un concierto especial como presentación del disco: el artista actuará en Manchester el 6 de marzo como una forma de celebrar Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Y lo más sorprende de la propuesta es que las entradas costarán tan solo 20 libras (aproximadamente 23 euros), después de vender las entradas de su próxima gira por precios entre los 74,05€ y 836,40€.

Para este concierto de presentación, que tendrá lugar en el Manchester Co-op Arena, se venderán alrededor de 23.500 entradas, que se pondrán a la venta este viernes 6 de febrero desde la página oficial del recinto.

Harry Styles se apoderará así de nuevo del mismo pabellón donde actuará tan solo una semana antes, pues el 28 de febrero se subirá al escenario durante los Brit Awards.

¿Una decisión tomada tras las críticas?

Los altos precios para los conciertos de Harry Styles en Together, together provocaron muchas críticas en redes sociales, dada la tendencia a elevar tanto los costes para ver música en directo.

Y quizás es precisamente para darle una segunda oportunidad más económica a sus fans el británico dará un concierto de presentación del disco con un precio casi simbólico.