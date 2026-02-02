Cuántos premios Grammy tiene Bad Bunny y cuantos ha ganado en 2026
El puertorriqueño logró coronarse este año con tres de los seis premios a los que estaba nominado en los Premios Grammy 2026, siendo uno de ellos el de Álbum del Año por DeBÍ TiRAR Más FOTos y marcando un hito para la música latina en español. Sin embargo, esta no ha sido la única vez en la que Bad Bunny ha salido victorioso.
Bad Bunny, el gran ganador y referente de los Grammy: de su discurso contra el ICE a la importancia de ser Álbum del Año
Esta edición de los Premios Grammy ha sido sumamente importante para la comunidad latina, pues ha sido el primer año en toda la historia de los premios en el que un artista latino obtiene el gramófono a Álbum del Año por un disco completamente en español.
Además, Bad Bunny ha logrado coronarse como ganador en otras dos categorías: Mejor interpretación de música global por EoO y Mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR Más FOTos.
De esta forma, Bad Bunny ha alcanzado un total de seis Grammys en toda su carrera, siendo la gala de este año en la que más ha sido premiado.
A continuación, te contamos todas las nominaciones de Bad Bunny en los Grammy y por qué trabajos ha sido premiado:
Su historial de nominaciones los Grammy
En total, Bad Bunny acumula 16 nominaciones a los Grammy, siendo su debut en 2019 cuando optó a Canción del año por I like it, su colaboración con J Balvin y Cardi B que estaba incluida en el primer álbum de la cantante.
En 2020 recibió Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por X100pre y Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por Oasis (con J Balvin), siendo estos su primer y segundo álbum respectivamente.
Un año después, en 2021, fue nominado por su segundo álbum en solitario YHLQMDLG en la categoría Mejor álbum de pop o urbano latino y por el tema Un Día (One Day), su colaboración con Dua Lipa, J Balvin y Tainy a Mejor Interpretación Pop en Dúo o Grupo.
En 2022, volvería a ser nominado en Mejor Álbum de Música Urbana por El Último Tour del Mundo y al año siguiente, en 2023, con Un verano sin ti. Con este mismo disco fue nominado a Álbum del año por primera vez y a Mejor Interpretación Pop Solista por Moscow Mule.
Por último, en 2025 se disputó el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.
Nominaciones a los Grammy 2026
En la gala 68ª de los premios de la música, la Academia le otorgó el mayor número de nominaciones de su carrera:
- Álbum del Año – DeBÍ Tirar Más Fotos
- Mejor Álbum de Música Urbana – DeBÍ Tirar Más Fotos
- Mejor Interpretación de Música Global – EoO
- Mejor Grabación del Año – DtMF
- Canción del Año – DtMF
- Mejor Diseño de Empaque de Álbum – DeBÍ Tirar Más Fotos
Todos los Grammys que tiene Bad Bunny
Después de la edición de este año, así se quedaría la lista de premios Grammy que ha ganado el puertorriqueño:
- 2021 - Mejor álbum de pop o urbano latino - YHLQMDLG
- 2022 - Mejor álbum de música urbana - El Último Tour del Mundo
- 2023 - Mejor álbum de música urbana - Un verano sin ti
- 2026 - Mejor interpretación de música global - EoO
- 2026 - Mejor álbum de música urbana - DeBÍ TiRAR Más FOTos
- 2026 - Álbum del Año - DeBÍ TiRAR Más FOTos