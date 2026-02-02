Esta edición de los Premios Grammy ha sido sumamente importante para la comunidad latina, pues ha sido el primer año en toda la historia de los premios en el que un artista latino obtiene el gramófono a Álbum del Año por un disco completamente en español.

Además, Bad Bunny ha logrado coronarse como ganador en otras dos categorías: Mejor interpretación de música global por EoO y Mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR Más FOTos.

De esta forma, Bad Bunny ha alcanzado un total de seis Grammys en toda su carrera, siendo la gala de este año en la que más ha sido premiado.

A continuación, te contamos todas las nominaciones de Bad Bunny en los Grammy y por qué trabajos ha sido premiado:

Su historial de nominaciones los Grammy

En total, Bad Bunny acumula 16 nominaciones a los Grammy, siendo su debut en 2019 cuando optó a Canción del año por I like it, su colaboración con J Balvin y Cardi B que estaba incluida en el primer álbum de la cantante.

En 2020 recibió Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por X100pre y Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por Oasis (con J Balvin), siendo estos su primer y segundo álbum respectivamente.

Cuántos premios Grammy tiene Bad Bunny y cuantos ha ganado en 2026

Un año después, en 2021, fue nominado por su segundo álbum en solitario YHLQMDLG en la categoría Mejor álbum de pop o urbano latino y por el tema Un Día (One Day), su colaboración con Dua Lipa, J Balvin y Tainy a Mejor Interpretación Pop en Dúo o Grupo.

En 2022, volvería a ser nominado en Mejor Álbum de Música Urbana por El Último Tour del Mundo y al año siguiente, en 2023, con Un verano sin ti. Con este mismo disco fue nominado a Álbum del año por primera vez y a Mejor Interpretación Pop Solista por Moscow Mule.

Por último, en 2025 se disputó el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana por Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

Nominaciones a los Grammy 2026

En la gala 68ª de los premios de la música, la Academia le otorgó el mayor número de nominaciones de su carrera:

Álbum del Año – DeBÍ Tirar Más Fotos

Mejor Álbum de Música Urbana – DeBÍ Tirar Más Fotos

Mejor Interpretación de Música Global – EoO

Mejor Grabación del Año – DtMF

Canción del Año – DtMF

Mejor Diseño de Empaque de Álbum – DeBÍ Tirar Más Fotos

Todos los Grammys que tiene Bad Bunny

Después de la edición de este año, así se quedaría la lista de premios Grammy que ha ganado el puertorriqueño: