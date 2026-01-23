Ana Mena estrena dos canciones para 'Ídolos': así suenan 'CUTE GUAPO' y 'UN LATIDO'

Ana Mena interpreta su primer papel protagonista en cine en Ídolos, la película dirigida por Mat Whitecross que narra la historia de un joven piloto conflictivo que sueña con llegar a MotoGP. Óscar Casas da vida a Edu, mientras la malagueña interpreta a su amor prohibido: Luna. Pero su voz también suena en las dos composiciones originales del filme: CUTE GUAPO y UN LATIDO.

"Las canciones están pensadas para la banda sonora de la película", explicó Ana Mena en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM. "Son canciones full banda sonora, he intentado transmitir esa adrenalina, ese sentimiento de superación. Al final es el mensaje de la peli, entre otros muchos mensajes", añadió.

'CUTE GUAPO'

Al llegar los créditos de la película, empieza a sonar CUTE GUAPO. Es un tema rítmico y pegadizo, donde el estribillo juega con el título de la canción: "Cute-cute-cute-cute guapo", canta Ana Mena pronunciando cute en español. En Cuerpos especiales pudimos escuchar un adelanto en exclusiva, y Óscar Casas no pudo evitar mover los labios al ritmo de la música.

La letra incide en la temática de Ídolos, relacionando las carreras de motor con la pasión romántica. "Frenar, no sé, no encuentro el final / Si me miras así, baby", dicen los primeros versos. "Tú eres velocidad y yo adicta a chocar / Es mi fragilidad, tus ganas de escapar", dice la letra.

'UN LATIDO'

En este caso, UN LATINOsuena durante el último tercio de la película, en una secuencia que concentra varios meses de narración. Se trata de un tema más cálido, pausado, aunque igualmente apasionado y con sonidos que recuerdan a MotoGP. "Tu corazón tiene un latido que se le ha olvidado el mío / Tengo un 'te echo de menos' entre mis dedos", dice la letra.

Por supuesto, las palabras también hacen guiños al deporte de Edu: "¿A cuánto se puede huir del amor? / Mirando el miedo en el retrovisor / [...] / Tú matarías por ganar, pero te mueres por mí".

Así es el personaje y la actuación de Ana Mena

La primera escena de Luna presenta al personaje como una empresaria y artista desenfadada. Ella lleva el control durante su primera conversación con Edu, al que intenta convencer para que se haga un tatuaje. Ana Mena adopta la actitud de una mujer aparentemente implacable, exitosa... perfecta.

Sin embargo, el personaje se esconde detrás de una coraza. Uno de los tatuajes falsos del cuerpo de Ana Mena guarda un significado que nadie no conoce, y su pasado sentimental le dejó un dolor que sigue presente. "No se me dan bien las relaciones", confiesa Luna. A lo largo de sus secuencias, la actriz hace creíble la paulatina evolución de Luna hasta mostrarse tal como es: una mujer fuerte con inseguridades y secretos. Así se deja ver ante Edu a medida que van ganando confianza.

La superioridad de Luna va transformándose, por lo que Ana Mena adquiere numerosas actitudes durante ese camino: es altiva y enigmática, pero también frágil y sentimental. Recorre emociones como el enfado, la ilusión, la tristeza, la preocupación... y, en algunas escenas, resulta contradictoria; es decir, humana.