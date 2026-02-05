Yarea presenta 'Si tú supieras': "Fue muy importante escribir este disco, me salvó"

El 20 de febrero de 2026 es un día muy importante para Yarea. La cantante lanza al fin Si tú supieras, su tercer álbum de estudio, del que está deseando desprenderse.

"Tengo muchas ganas de soltarlo", ha confesado a Nacho García y Lalachús en Cuerpos especiales al referirse a este trabajo que ha presentado en redes con una bonita confesión: "Este disco nace de cosas oscuras que después de todo se han convertido en luz. O quizás algunas no. Ojalá os salve tanto como a mí".

"El otro día una amiga lo escuchó y me preguntó si estaba bien", ha contado para luego aclarar que atraviesa un gran momento personal. "El disco nace de un momento muy oscuro. Ahora no me siento así pero siento que le debo a la Yarea de ese momento sacar este disco. Fue muy importante para mí escribirlo, me salvó”, ha contado la cantante sobre este disco que que incluye temas como Las cosas que pasan por mi cabeza o Casi todo el tiempo.

"No suelo contar mucho las cosas y este disco me salvó un montón”

"Cuando escucho las canciones veo el proceso del principio hasta el final y cómo gracias al disco me fui entendiendo. No suelo contar mucho las cosas y este disco me salvó un montón”, ha añadido sobre sus composiciones que reconoce que son autobiográficas: "Cuando las escucho recuerdo los momentos exactos en que surgieron".

Yarea compuso Si tú supierasen solo seis meses y reconoce que no es lo habitual. En ese tiempo escribió las diez canciones del álbum, siendo la primera Gigante y la última, Pequeño. "Iba a llamarse Manosear", ha dicho sobre esta última. "Pero una semana antes de sacarla dije ¿y si hacemos esto?", ha añadido sobre la idea de lanzarla junto a Gigante como las dos caras de una misma realidad.

Esa época oscura ha terminado para Yarea y lo cuenta así:. "Ahora estoy en un punto muy luminoso, bastante feliz y bastante presente. Mi psicóloga está muy orgullosa”.

La cantante está ahora en plena promoción del álbum, que presenta el viernes 6 de febrero en Barcelona tras arrasar previamente en Madrid. "Estoy enseñando alguna canción nueva y la respuesta fue muy buena", ha dicho sobre la buena acogida de Crítico entres sus seguidores.

Componer para otros y componer con Dani Fernández

Yarea no tiene en su discografía ningún tema escrito por otros artistas para ella, pero sí ha empezado a escribir con otra gente. "Encuentro muchas cosas guays porque al final yo estoy muy metida en lo mío y aparecen cosas muy chulas", ha contado a este respeto para luego de hablar cómo fue añadirle una nueva estrofa a Puñalada de Veintiuno. "Para mí es más difícil aportar a una canción que ya existe. Es una historia que no es mía y al final tienes que aportar algo a un tema que ya era bueno", ha dicho sobre su colaboración con Diego Arroyo.

Con quien reconoce que todo fluye más fácilmente es con Dani Fernández, su pareja con la que ha firmado varias colaboraciones. “Tenemos buena dinámica para componer juntos”, ha dicho sobre el cantante con quien firma No dejaré de abrazarte. “Discutimos bien, transformamos bien las discusiones en canciones”.

En su lista de deseos, Yarea tiene dos cantantes nacionales con los que le encantaría trabajar: Love of Lesbian y Zahara. También a nivel internacional lo tiene claro: "Me encanta Gracie Abrams, es mi top ahora mismo pero el inglés se me atraviesa un poco".