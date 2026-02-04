¿Qué canciones debería cantar Bad Bunny en la Super Bowl? Vota en la encuesta
El domingo 8 de febrero Bad Bunny celebra su esperado espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl 2026. Antes de disfrutar del show, en Europa FM preguntamos a nuestros oyentes qué canciones no deberían faltar en su repertorio. ¡Vota en la encuesta de abajo!
Bad Bunny es el mayor artista puertorriqueño de la música actual, y por eso su espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl 2026 rendirá un gran homenaje a sus raíces. Así lo demuestra el tráiler del halftime show, grabado íntegramente en Puerto Rico.
"La emoción que siento, más que por mí, es por aquellos que corrieron innumerables yardas para que yo pudiera hacer touchdown... por mi gente, mi cultura y nuestra historia", dijo el artista ganador del Grammy a Álbum del Año al referirse a su show en el mayor evento deportivo del fútbol americano.
El setlist del espectáculo promete incluir varias composiciones de su premiado último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025), ya que se trata de "un proyecto dedicado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero", tal y como reza la contraportada del disco.
Aun así, no cabe duda de que Bad Bunny también interpretará algunos de los éxitos más conocidos de su carrera, que no son pocos. Lo hará este domingo 8 de febrero —en España, durante la madrugada del lunes 9 de febrero— en el Levi's Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos).
Teniendo en cuenta lo ocurrido en los años anteriores, el show del intermedio de la Super Bowl durará alrededor de 14 minutos. Durante ese tiempo, los artistas interpretan entre siete y 12 canciones, aunque sean versiones abreviadas. De cara al espectáculo de Bad Bunny, ¿qué canciones consideras imprescindibles en el repertorio? ¡Vota por tus favoritas entre nuestra selección de 10 títulos!
¡Vota por las canciones que te gustaría escuchar en la Super Bowl de Bad Bunny!
- 1
'Yo Perreo Sola'
Ya se desmintieron los rumores sobre que Bad Bunny llevaría un vestido en la Super Bowl, pero no sería de extrañar que lanzara un alegato a favor de los derechos LGTBIQ+ con 'Yo Perreo Sola'.
- 2
'DtMF'
"Debí tirar más fotos de cuando te tuve...". La canción más viral del último álbum de Bad Bunny no debería faltar en el 'setlist' de la Super Bowl 2026.
- 3
'BAILE INoLVIDABLE'
El tráiler del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl incluye esta canción como banda sonora, por lo que parece confirmada su presencia en el repertorio. Din duda, será un momento inolvidable y lleno de baile.
- 4
'NUEVAYoL'
Por su título y significado, parece que 'NUEVAYoL' también sonará en el evento. Su videoclip incluye una voz imitando a Trump diciendo: "Quiero disculparme con los inmigrantes en Estados Unidos... Este país no es nada sin los inmigrantes".
- 5
'EoO'
El último disco de Bad Bunny, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', incorpora esta canción que rinde homenaje a los orígenes del reguetón. Es una de las favoritas del público, pero ¿sonará en la Super Bowl? Todo parece indicar que sí, ya que es el tema que cierra los conciertos de su gira actual.
- 6
'Tití Me Preguntó'
Uno de los estribillos más reconocidos de Bad Bunny es el de 'Tití Me Preguntó', canción que forma parte del álbum 'Un Verano Sin Ti' (2022).
- 7
'DÁKITI'
En colaboración con Jhayco, Bad Bunny estrenó en 2020 una de las canciones más populares de su discografía. "¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver"... ¿Te gustaría que sonara este estribillo en la Super Bowl?
- 8
'Callaíta'
Junto a Tainy, el puertorriqueño publicó en 2019 esta pegadiza canción que no falta en los conciertos de su gira actual. ¿Querrías escucharla en la Super Bowl?
- 9
'LA NOCHE DE ANOCHE'
El disco 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO' (2020) incluye esta exitosa colaboración con Rosalía. ¿Te gustaría que sonara en la Super Bowl? ¿Y si la española apareciera en el evento? Sería una gran sorpresa, ya que Bad Bunny no incluye este tema en el 'setlist' de su gira actual.
- 10
'Amorfoda'
Aunque esta canción no forma parte del repertorio de la gira actual de Bad Bunny, no cabe duda de que es una de las más conocidas de su discografía. Para muchos fans, sería un sueño escucharla en la Super Bowl.