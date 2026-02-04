¿Qué canciones debería cantar Bad Bunny en la Super Bowl? Vota en la encuesta

Bad Bunny es el mayor artista puertorriqueño de la música actual, y por eso su espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl 2026 rendirá un gran homenaje a sus raíces. Así lo demuestra el tráiler del halftime show, grabado íntegramente en Puerto Rico.

"La emoción que siento, más que por mí, es por aquellos que corrieron innumerables yardas para que yo pudiera hacer touchdown... por mi gente, mi cultura y nuestra historia", dijo el artista ganador del Grammy a Álbum del Año al referirse a su show en el mayor evento deportivo del fútbol americano.

El setlist del espectáculo promete incluir varias composiciones de su premiado último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025), ya que se trata de "un proyecto dedicado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero", tal y como reza la contraportada del disco.

Aun así, no cabe duda de que Bad Bunny también interpretará algunos de los éxitos más conocidos de su carrera, que no son pocos. Lo hará este domingo 8 de febrero —en España, durante la madrugada del lunes 9 de febrero— en el Levi's Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos).

Teniendo en cuenta lo ocurrido en los años anteriores, el show del intermedio de la Super Bowl durará alrededor de 14 minutos. Durante ese tiempo, los artistas interpretan entre siete y 12 canciones, aunque sean versiones abreviadas. De cara al espectáculo de Bad Bunny, ¿qué canciones consideras imprescindibles en el repertorio? ¡Vota por tus favoritas entre nuestra selección de 10 títulos!