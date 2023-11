Un año de la ruptura de Pancho Varona y Joaquín Sabina: ¿qué pasó realmente entre los dos músicos?

“Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira”. Con un sencillo e irónico tuit —la citada gira lleva por nombre Contra todo pronóstico—, el compositor y productor Pancho Varona anunció el 15 de noviembre de 2022 su ruptura profesional con Joaquín Sabina.

El jienense, por decisión propia, decidía prescindir del que había sido su compañero inseparable durante cuarenta años, desde que formaron la banda rockera Viceversa en los 80, y con el que compartió algo más que escenarios y horas de grabación. Eran "hermanos", asegura el guitarrista, y prueba de ello es que el cantante de 19 días y 500 noches es el padrino de su hija Irene.

La noticia tuvo un gran impacto entre los seguidores de ambos artistas, que habían logrado una de las relaciones más estables del panorama musical y, mano a mano, habían fabricado algunos de los éxitos más celebrados del famoso cantautor.

Han pasado doce meses de aquello y Sabina sigue adelante con su gira y sin pronunciarse sobre esta decisión. Mientras, Varona ha tratado de encontrar la explicación a lo que ocurrió y ha aprovechado para relanzar su carrera en esta nueva etapa profesional.

Un mail de ocho líneas para confirmar “un divorcio”

“Mi sitio natural, donde soy más feliz en la vida es en el escenario, dos metros detrás de mi amigo y mi socio y dos metros a la izquierda. Y ese sitio, por desgracia, lo he perdido. Estoy triste”, confesaba Varona a El País dos días después de aquel tuit. Triste y perdido, algunas semanas después, cuando comenzaba a digerir lo sucedido, pudo poner palabras a lo que sentía y desvelar algunos detalles del final de su relación.

“Hay gente que no me cree, pero yo no termino de saber lo que ha pasado. Yo he intentado acercarme... No sé qué ha pasado, no sé cuál es la causa real de que yo no esté en esa gira”, contaba en otra entrevista con cierta desesperación por no entender nada. Admitía que, obviamente, Sabina era libre para llevar en la gira a quien le diese la gana, pero no entendía por qué no había habido una llamada de teléfono.

"'Mándanos un mail', me dijeron, después de décadas juntos"

"Yo me pasé el año pasado (2022) mandándole mensajes a quien está con él, porque él no tiene WhatsApp ni nada, pero no pude ir a verlo. 'Mándanos un mail', me dijeron, después de décadas juntos", se lamentaba ante los micrófonos. Tardaron más de un mes en contestarle a ese correo electrónico, en ocho líneas, para decirle que estaba fuera de la gira, que no contaban con él, y Sabina le advertía que no era “una crisis”, que era “un divorcio”.

Pero ¿eran suyas esas palabras? El propio Sabina ha reconocido en muchas ocasiones que él no tiene ni correo electrónico ni móvil y las comunicaciones las lleva su mujer, Jimena Coronado. “Eso lo dice Joaquín en el mail y noto que es de su puño y letra porque esa frase es muy sabinera”, afirmaba con seguridad en una entrevista en El Español hace poco más de un mes. “Ahí lo he reconocido, pero en el resto del mail yo no le reconozco, sinceramente, me da la impresión de que se lo han redactado, pero no sé…”, añadía Varona.

¿Desplazado por un tercero? ¿Víctima de un complot?

El fiel escudero del cantautor solo le encontró una posible explicación a ese desagradable final y es que todo se hubiese desencadenado por su mala relación con tres miembros de la banda, con los que además compartía el proyecto La noche sabinera, y con los que había discutido por agenda de trabajo. Según algunos rumores, estos pudieron plantearle a Sabina ‘o nosotros o Varona’. “Pero Joaquín en su mail me vino a decir que no tenía nada que ver con su banda”, interpretaba el productor.

Descartada esa posibilidad, el foco se desvió a otro de los artistas que había aparecido en escena junto a Sabina en los últimos tiempos. “Yo le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los que fui su productor. Aunque no vaya a estar en esta gira quiero deciros a todos los que lleváis 40 años acompañándome que siempre voy a estar en cada escenario junto a vosotros. ¡Millones de gracias y todo mi cariño! Sintiéndolo mucho”, rezaba el comunicado completo que Varona lanzó en Twitter, poniendo la guinda con el título del documental firmado por Fernando León de Aranoa—en el que Varona colaboró prestando parte del material— y el de la canción que Leiva produjo para su banda sonora, y por la que recibieron el premio Goya a Mejor canción en 2022.

Ahí es donde aparece el tercero en discordia: el exmiembro de Pereza comenzaba a ocupar su sitio, y seguidores y detractores del despedido y del que despidió lo convirtieron en protagonista del salseo. Ahora bien, Varona no culpa al intérprete de Lady Madrid de nada. “De hecho me duele mucho que se diga que Leiva ha tenido que ver, pobrecito mío. Es muy injusto todo lo que se ha dicho, nada ha tenido nada que ver con él”, aclaraba en El Mundo.

"Me duele mucho que se diga que Leiva ha tenido que ver, pobrecito mío"

Las palabras de Varona hacia Sabina siempre han estado desligadas de cualquier tipo de rencor y se ha mostrado dispuesto a volver a abrirle sus brazos y a charlar. “A mí no hay cosa que más me guste que hacer una gira con Joaquín. Imagino que todo volvería a estar bien, pero no te imaginas lo difícil que es eso, por no decir imposible, porque Juna vez que toma una decisión de este tipo es inflexible”, argumentaba pesimista y parece que el tiempo ha terminado dándole la razón.

Pero como no hay mal que por bien no venga, Pancho Varona ha logrado darle la vuelta a la nueva situación. “He tenido la mejor campaña de promoción que podía soñar en mi vida. Han hablado de mí en todos los medios, me han pedido entrevistas en todas las cadenas de televisión y radio y en todos los diarios. Yo estaba en México con Los Secretos cuando todo esto estalló y todo el mundo quería hablar conmigo, y lo agradezco mucho”, reconocía el protagonista. “Además a mí esto me ha despertado, me han entrado nuevas ilusiones por componer, por cantar, por grabar o por proyectar cosas nuevas, porque ya estaba un poco aletargado en el mundo sabinero, tenía ese ‘paraguas protector’, que es otra frase de Joaquín”, argumentaba sobre las nuevas ilusiones con las que afrontaba esta nueva etapa musical.

Y parece que las cosas no le han ido nada mal. Su gira llamada Punto y seguido le ha separado del papel secundario que ha tenido durante décadas para colocarlo como protagonista de las letras y melodías de más de cien canciones que siempre han llevado su firma.

Por su parte, Sabina continúa con su gira Contra todo pronóstico, colgando el cartel de entradas agotadas allá por donde va, ya sea en España o al otro lado del charco. El último concierto será el 20 de diciembre en Madrid y, cómo no, ya no hay entradas.