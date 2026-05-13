U2 aparece por sorpresa en las calles de México interpretando su próxima canción, 'Street of Dreams'

La banda ha vuelto a las andadas con este inesperado concierto que formará parte de la grabación del videoclip de Street of Dreams. Aparte de este tema, U2 sorprendió a los fans cantando algunas de sus canciones más míticas.

U2 cantando desde un balcón en México

Madrid13/05/2026 13:33

Después de lanzar su EP Easter Lily, U2 llega con nueva música y qué mejor forma de hacer el anuncio que rodeado de sus fans en plena calle.

Concretamente, aparecieron en una calle del Centro Histórico de Ciudad de México, en la cual se subieron sobre un autobús e interpretaron Street of Dreams.

Pero esta no fue solo una actuación pseudoimprovisada, sino que se realizó con el objetivo de grabar el videoclip de la canción, el cual veremos próximamente.

En este concierto improvisado, los fans fueron un elemento indispensable, pues también aparecerán en el videoclip dándolo todo como público.

A pesar de que la lluvia provocó que tuviera que detenerse la grabación, la banda no quiso irse de allí sin entregar un poco de su música a sus fans. Por ello, solicitaron a los propietarios de una vivienda que les dejaran cantar en su balcón y... ¡Lo hicieron! Liderados por Bono, la banda interpretó algunos de sus temas más icónicos, regalando un momento para el recuerdo.

Letra de 'Street of Dreams'

God hear me shout

Lend your ear to my prayer

When I'm far from anywhere

Down to my last breath of air

God hear me shout

Lend your ear to my prayer

When I'm far from anywhere

Down to my last breath of air

La calle, calle de los sueños

All the doors are open on the street of dreams

La Calle, calle de los sueños

Broken are the chosen on the street of dreams

Be here

Be free

Be yoursеlf

And then free me

Your fate gonna fight it

Your trust won't bе denied it

This bus gonna ride it to the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Justice an obsession on the street of dreams

La Calle, calle de los sueños

Love in a procession down the street of dreams

Break out

Break through

Break in

Your dream needs you

Your life

Gonna find you

Your fear

Not gonna blind you

Random angels

Gonna guide you

To the street of dreams

Calle, calle de los sueños

All the doors are open on the street of dreams

La Calle, calle de los sueños

Broken are the chosen on the street of dreams

Don't you give up on your dream for the many not just the few

Don't you give up and your dreams won't give up on you

La calle, calle de los sueños

Justice an obsession on the street of dreams

La Calle, calle de los sueños

Love in a procession down the street of dreams

Broken are the chosen on the street of dreams

God hear me shout and you'll heed to my prayer