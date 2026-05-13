U2 aparece por sorpresa en las calles de México interpretando su próxima canción, 'Street of Dreams'
La banda ha vuelto a las andadas con este inesperado concierto que formará parte de la grabación del videoclip de Street of Dreams. Aparte de este tema, U2 sorprendió a los fans cantando algunas de sus canciones más míticas.
Después de lanzar su EP Easter Lily, U2 llega con nueva música y qué mejor forma de hacer el anuncio que rodeado de sus fans en plena calle.
Concretamente, aparecieron en una calle del Centro Histórico de Ciudad de México, en la cual se subieron sobre un autobús e interpretaron Street of Dreams.
Pero esta no fue solo una actuación pseudoimprovisada, sino que se realizó con el objetivo de grabar el videoclip de la canción, el cual veremos próximamente.
En este concierto improvisado, los fans fueron un elemento indispensable, pues también aparecerán en el videoclip dándolo todo como público.
A pesar de que la lluvia provocó que tuviera que detenerse la grabación, la banda no quiso irse de allí sin entregar un poco de su música a sus fans. Por ello, solicitaron a los propietarios de una vivienda que les dejaran cantar en su balcón y... ¡Lo hicieron! Liderados por Bono, la banda interpretó algunos de sus temas más icónicos, regalando un momento para el recuerdo.
Letra de 'Street of Dreams'
God hear me shout
Lend your ear to my prayer
When I'm far from anywhere
Down to my last breath of air
God hear me shout
Lend your ear to my prayer
When I'm far from anywhere
Down to my last breath of air
La calle, calle de los sueños
All the doors are open on the street of dreams
La Calle, calle de los sueños
Broken are the chosen on the street of dreams
Be here
Be free
Be yoursеlf
And then free me
Your fate gonna fight it
Your trust won't bе denied it
This bus gonna ride it to the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Justice an obsession on the street of dreams
La Calle, calle de los sueños
Love in a procession down the street of dreams
Break out
Break through
Break in
Your dream needs you
Your life
Gonna find you
Your fear
Not gonna blind you
Random angels
Gonna guide you
To the street of dreams
Calle, calle de los sueños
All the doors are open on the street of dreams
La Calle, calle de los sueños
Broken are the chosen on the street of dreams
Don't you give up on your dream for the many not just the few
Don't you give up and your dreams won't give up on you
La calle, calle de los sueños
Justice an obsession on the street of dreams
La Calle, calle de los sueños
Love in a procession down the street of dreams
Broken are the chosen on the street of dreams
God hear me shout and you'll heed to my prayer