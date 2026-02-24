'Yours Eternally', la nueva canción de U2, inspira el corto sobre el día a día de los soldados ucranianos

"Durante cuatro años, Ucrania ha estado resistiendo la invasión a gran escala de Rusia. Los soldados de la Brigada Khartiia se encuentran entre los cientos de miles de ucranianos que llevan a cabo operaciones militares diarias para defender su país del ejército ruso invasor. Esta película contiene imágenes de un documental sobre soldados ucranianos que luchan por la libertad".

Con este texto U2 presenta el vídeo de su canción Yours Eternally, su colaboración con Ed Sheeran y Taras Topolia incluida en en el EP Days of Ash, el nuevo proyecto de los islandeses para reivindicar la libertad y mostrar las historias humanas.

La canción sirve como inspiración para el director ucraniano Ilya Mikhaylus, que ha decidido estrenar el corto documental de cuatro minutos y medio en un día muy significativo. El día 24 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania.

Rodado en diciembre de 2025 mientras Mikhaylus y su equipo se incorporaban a los 40.000 soldados de la Brigada Khartiia, el corto capta las extraordinarias vidas diarias de Alina y sus compañeros mientras combaten en el frente de la región de Járkov.

"Este corto y el próximo documental de largo formato, responden al intento de mostrar el corazón palpitante de estos increíbles hombres y mujeres, la lucha y sacrificios que hacen a diario en defensa del bien más sagrado de este planeta – la libertad”, señala el director.

Yours Eternally es parte de un documental de formato largo que se estrenará a finales de 2026 y que cuenta con el activista ruso-canadiense Pyotr Verzilov como productor.