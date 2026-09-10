Arde Bogotá, La La Love You y Andrés Koi reflexionan sobre sus 30 por el cumpleaños de Europa FM

En Europa FM seguimos celebrando que cumplimos 30 años, un cambio de década de lo más representativo que esperamos que se multiplique gracias a nuestros oyentes.

El 21 de septiembre tenemos una cita con vosotros para hacer una gran fiesta de cumpleaños con las actuaciones en directo de Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner, La La Love You y Pablo López, cuyas entradas volaron en apenas una hora (¡Gracias!).

Pero mientras tanto, nuestros artistas favoritos también celebran con nosotros el hito de llegar a las tres décadas. A las anécdotas de sus 30 de Amaral, Viva Suecia y Nil Moliner se suman los testimonios de otros músicos de cómo fue llegar a esta edad.

"Cuando llegas a los 30 tienes claras algunas cosas que no quieres"

Para Arde Bogotá, a los 30 años llegaron nuevas aficiones como el "boxeo" y el "modelismo". "Durante la veintena no tienes nada claro del mundo porque sigues siendo un crío, pero cuando llegas a los 30 tienes claras algunas cosas que no quieres", los transmite Antonio. Una reflexión perfecta antes de que el grupo cartagenero lo dé todo en nuestra fuesta.

Sin embargo, para Andrés Koi fue "duro" llegar a esta edad por una serie de decisiones que tomó, como "la ruptura" con su pareja y "la separación de Dvicio".

Y cada miembro de La La Love You lo vivió de una manera, aunque destaca Mia Berlín, quien lloró "muchísimo" pese a "tener más herramientas para enfrentarse a la vida". Lo que está claro es que lo darán todo por nuestros 30 años en nuestra fiesta de cumpleaños.