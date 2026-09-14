'Hervideros', la nueva gira de conciertos a la antigua usanza de Arde Bogotá

Arde Bogotá se ha convertido durante los últimos años uno de los grupos favoritos en España, conquistando cada recinto en el que han tocado y consiguiendo que sus canciones se sitúen entre las más escuchadas del país.

Los de Cartagena tienen a todos sus fans en vilo con el próximo lanzamiento el 2 de octubre de Manufacturas del Club de la Gente Sola, su nuevo álbum, y acaban de presentar Hervideros, la nueva gira de ocho conciertos con la que interpretarán en directo las canciones de su nuevo disco ante el público.

Sin embargo, Arde Bogotá ha creado un nuevo formato de cara a estos conciertos, ubicados en salas pequeñas y en los que se verán rodeados de los asistentes, creando un show mucho más íntimo e integrador. De momento, aún no han anunciado cuáles serán las salas que acogerán estos espectáculos, pero sí han explicado cuál será el formato para la venta de entradas.

Cómo comprar las entradas de 'Hervideros' de 'Arde Bogotá'

En esta ocasión, la banda ha querido hacer un ejercicio de nostalgia y no llevará a cabo preventa ni venta online de las entradas. En cambio, han indicado que los tickets solo se venderán en formato físico en las propias taquillas en las ocho salas en las que se celebrarán los conciertos a partir del miércoles 23 de septiembre a las 17.00 horas.

Cada fan solo podrá adquirir un máximo de dos entradas, haciendo que sea necesario desplazarse hasta el espacio para garantizar la presencia en el show. Una modalidad que Arde Bogotá considera la más adecuada dada la voluntad de la banda por crear un momento de cercanía con el público.

Además, una parte de los asistentes a los conciertos podrá subir al escenario del concierto y disfrutar del directo alrededor de Arde Bogotá, en lugar de hacerlo desde la pista. Una oportunidad para que comprobar si el ticket incluye un código con el que acceder a la web del evento e indicar que se quiere participar en esta modalidad con plazas limitadas, cuya selección de asistentes se producirá mediante un sorteo en los días previos al concierto.