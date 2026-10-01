Arde Bogotá monta una 'Antifiesta' para brindar por las penas del desamor

La pudimos disfrutar en directo en la fiesta 30 años Europa FM y ahora está disponible en plataformas. Arde Bogotá ha decidido adelantarse al lanzamiento de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) con el estreno de Antifiesta , último adelanto de su tercer álbum de estudio.

Arde Bogotá estrena nueva etapa musical y Antifiesta es la canción que mejor define el renovado espíritu del grupo.

El viernes 2 de octubre llega Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) y antes los de Cartagena han compartido con sus fans esta canción que ya pudimos disfrutar en directo en la fiesta 30 años Europa FM.

Si el tercer álbum de Arde Bogotá propone once pasos para construir un corazón que altere el modo en que sentimos, Antifiesta se presenta como una de sus canciones más emocionales de este disco. La nueva canción de Arde Bogotá parte de la delicadeza electrónica para crecer, transformarse y desembocar en una poderosa épica colectiva. Va de la más absoluta intimidad a la celebración colectiva. De dolor que se siente tras una ruptura a la fiesta de la pena.

"Voy a montar una fiesta tremenda | Con todas toditas mis tristezas", dice el final de la canción en la que esa celebración funciona como un refugio, una huida, un encuentro. Es algo que sucede cuando ya no tenemos nada que festejar.

El nuevo single de Arde Bogotá, último adelanto del disco, no llega solo. Lo acompaña un divertido videoclip en el que la banda se sube al escenario de la Antifiesta para animar a los invitados y termina bajando a la pista para bailar con ellos. "Bienvenidos a la fiesta de la pena".

De la 'Antifiesta' a los Hervideros

Con Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), llega también la nueva gira de Arde Bogotá. Hervideros Gira Vibra Mahou pasará por ocho ciudades entre el 29 de octubre y el 12 de diciembre de 2026.

Arde Bogotá dará un total de diez conciertos de aforo limitado en Vigo, Gijón, Granada, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia y ha colgado el cartel de AGOTADAS en todas ellas. Las entradas se pusieron a la venta exclusivamente en formato físico en las taquillas de las salas y se acabaron en apenas tres horas.

Los fans de la banda tienen ganas de celebrar y lo van a hacer acompañando al grupo en esta gira.

La letra de 'Antifiesta' de Arde Bogotá

Alquilaré una limusina y allí pondré canciones tristes

Dos mil doscientos euros más propina

Yo solo en un asiento de quince

Y sonarán canciones de las que siempre dije

Que no las escucharás, que The National solo deprime

No, ah

Reservaré una discoteca y haré que me la dejen libre

Pared de terciopelo lila

Yo solo y novecientos violines

Y tocarán canciones de las que me dijiste

Que nunca las bailara, que sin ti parecerían horribles

Porque me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas

Y te voy a olvidar

Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza

Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena

Y te voy a olvidar

Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta

Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella

Levantaré un rascacielos y haré que tenga un aura terrible

Cuarenta y siete pisos de yeso

Pero vacíos y con formas muy simples

Y en el ascensor

Grabaré tu voz

Como de un robot

Cuando aparque el dos

Para recordar que la cifra par

Nunca más será nuestra cifra

Me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas

Y te voy a olvidar

Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza

Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena

Y te voy a olvidar

Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta

Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella

Que no será

¿Qué como Gengar y Clefable nos toca aguantar?

La dualidad de lo vacío, de lo lleno; de amar y olvidar

No, no

Dos humanos complicados

Nos buscamos en el barro

Nos usamos

Nos amamos

Como escudo y como abrazo

Voy a montar una fiesta tremenda

Con todas toditas mis tristezas

Estás invitada a mi fiesta tremenda

A todas las tuyas y todas las nuestras

Bienvenidos a la fiesta

De la pena, de la pena

Bienvenidos a la fiesta

De la pena, de la pena