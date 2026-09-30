El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante 2026'

Leiva se despide de Tour Gigante FIN DE GIRA. Este miércoles el Movistar Arena de Madrid acoge el último concierto de la gira del disco Gigante, el sexto de su carrera que presentó como el más confesional.

El madrileño arrancó esta etapa en mayo de 2025 y solo cuatro meses después amplió la gira para añadir nuevos conciertos para una última fase en 2026.

Esa fase llega ahora a su fin después de muchas noches sobre el escenario, alguna sorpresa (como Iván Ferreiro en Zaragoza) y una canción inédita en los shows de Madrid.

En los cuatro conciertos de septiembre en la capital, Leiva ha cantado Palomas de Amazon, primer adelanto de su siguiente disco para el que ha pedido la colaboración del público. La idea que ha planteado —y que plantea para este último concierto— es que se aprendan el estribillo para usar sus voces como coro en el álbum que ya prepara.

La canción suena hacia la mitad del show, justo después de Cortar por la línea de puntos y antes de El hombre pájaro, el homenaje a Robe Iniesta que canta en versión acústica cada noche.

Repasa aquí el setlist del concierto del 29 de septiembre en el Movistar Arena y prepárate para el show de despedida.

Las canciones de Leiva en Madrid

Leiva interpreta un total de 24 canciones durante los últimos conciertos de su gira, entre las que se incluye el tema inédito: