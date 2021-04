Ariana Grande colabora en el nuevo disco de Demi Lovato con la canción 'Met Him Last Night'

El renacer de Demi Lovato acaba de comenzar. Tras contar su historia en un documental en Youtube, ahora la artista lanza un nuevo disco al mercado cargado de nuevas canciones. Dancing with the devil... The art of starting over incluye colaboraciones como What People Say junto a Sam Fischer o Easy con Noah Cyrus.

Además, destaca el tema en el que participa Ariana Grande: Met Him Last Night. La canción, que saca todo el potencial de la voz de estas dos artistas, tiene un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad.

Este nuevo álbum que acaba de publicarse sirve como pieza complementaria al documental de la serie Youtube Originals de Demi Lovato, titulado Demi Lovato: Dancing with the Devil. Juntos, el álbum y el documental muestran por primera vez a Demi compartiendo la historia de su sobredosis en 2018, que casi resultó ser fatal. También da una idea de cómo es su vida hoy y su camino hacia la curación. El álbum profundamente personal está producido por Lovato y su mánager, Scooter Braun.

Directos en TIkTok

Demi Lovato tiene previstas dos apariciones notables con TikTok. En primer lugar, será la primera invitada en TikTok’s Headstream, la nueva serie interactiva live de la aplicación que invita a los fans a entrar en la mente de sus artistas favoritos el mismo día que publican nueva música. Será el sábado 3 de abril a la 01:00 de la madrugada en España. Headstream invita a los artistas a presentar su nueva música, interactuar con los fans en el chat en vivo y entrar en una conversación real con su entrevistador más duro hasta la fecha: ellos mismos.

También subirá al escenario TikTok LIVE el martes 6 de abril a las 02:00 de la madrugada en España, para interpretar nuevas canciones del álbum y dar a los fans una dosis de cercanía con la artista.