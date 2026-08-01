Ariana Grande divide a la crítica con 'petal', su nuevo disco: las primeras reseñas van del suspenso al sobresaliente

Cada vez que un artista publica un álbum, los fans esperan con nervios la opinión de los críticos. Eso es lo que está ocurriendo con los seguidores de Ariana Grande, quien acaba de publicar su octavo álbum de estudio: petal, un disco de doce canciones donde la artista se atreve a experimentar sin perder su esencia.

Durante las primeras horas tras el lanzamiento, lo cierto es que la crítica está completamente dividida. Eso ha provocado que, de momento, petal esté considerado uno de los peores discos de Ariana Grande: recibe una nota de 63/100 en la plataforma Album of the Year, siendo esta la valoración más baja de toda su discografía. De esta manera, petal empata con My Everything (2014), el segundo proyecto de la estadounidense.

Las valoraciones positivas

El medio Sputnikmusic le otorga un 90 al disco y lo describe como una "floración deslumbrante": "Esta es la primera vez que puedo decir de verdad que un álbum de Ariana Grande es una experiencia completa de principio a fin. Ella asume por completo la responsabilidad de estar a la altura, y el resultado es un éxito deslumbrante: petal es Ariana en estado puro, pero como nunca antes la habíamos escuchado".

Rolling Stone le pone un 80 y valora positivamente que Ariana Grande haya compuesto desde la rabia: "Musicalmente le sienta de maravilla, porque Ariana siempre está en su mejor versión cuando improvisa sin filtros". Sobre esto también habla The Telegraph, que puntúa petal con otro 80: "No estoy seguro de que esa fuera su intención, pero el pequeño berrinche de Grande acaba siendo, en realidad, bastante encantador".

Las críticas menos entusiastas

Las primeras notas a petal van del sobresaliente al suspenso, y Pitchfork se queda en medio al ponerle un 65. "En conjunto, más que un giro radical, petal da la sensación de ser un álbum bastante contenido y, por momentos, una reinterpretación demasiado comedida de sus trabajos anteriores. [...] Los mejores momentos llegan cuando Grande se adentra en territorios menos familiares", opina el crítico Aimee Cliff.

The New York Times y The Guardian coinciden al entregarle un 60: "petal es un álbum de rabia contenida, medida y cuidadosamente canalizada; aquí no hay ningún arrebato visceral. Quizá sea porque Grande vuelve sobre temas que le son familiares —no es ni mucho menos la primera vez que disecciona la fama, el amor o la autoestima en su música— que suena insensible a todo ello, como si estuviera cansada de recorrer una y otra vez el mismo camino", critica el segundo medio.

La peor puntuación llega con The Independent, que suspende el disco con un 40: "Ariana Grande puede ser magnífica, así que ¿por qué su nuevo álbum resulta tan apático e insulso? Incluso la instrumentación es fantasmal, empapada de reverberación. Uno desea desesperadamente encontrar algo con verdadera sustancia a lo que aferrarse, pero siempre permanece fuera de su alcance", opina Roisin O'Connor.

Las doce canciones, ordenadas

En vez de puntuar el disco, Billboard ordena de mejor a peor las doce canciones del álbum. Así queda su ranking: