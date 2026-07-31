Letra en español de 'petal', de Ariana Grande: la canción que marca un punto de inflexión en su carrera

Ariana Grande se siente renovada, y así lo demuestra la letra del single que comparte título con su octavo álbum: petal . La cantante estadounidense florece entre adoquines y se sobrepone a las adversidades que ha sufrido durante sus años de carrera.

Ariana Grande por fin ha estrenado su octavo álbum de estudio, petal, que llega tras su éxito en Wicked y en medio de su gira The Eternal Sunshine Tour. Después de la buena acogida internacional a hate that i made you love me, ahora la estadounidense acompaña el lanzamiento del disco con un nuevo sencillo: el que da nombre al proyecto.

petal, que sonó en primicia durante un concierto, utiliza el pétalo como una metáfora: las flores son capaces de vivir hasta en pavimentos. Este mensaje lo transmite de manera explícita uno de los versos y puede ser una referencia a las complicaciones que ha sufrido Ariana Grande a lo largo de su vida y de su carrera.

"Dime quién tiene la culpa, ¿la gente o mi fama?"

Aparte de la constante intromisión en su vida sentimental, la estadounidense ha sufrido experiencias negativas durante momentos muy dulces de su carrera: el atentado en su concierto de Mánchester de 2017, la muerte de su expareja Mac Miller en 2018 o las críticas a su físico durante la etapa de Wicked. Y, aun así, siempre es capaz de florecer.

En petal, Ariana Grande se muestra fortalecida en versos como "Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche / El desamor no morderá, esto es el paraíso", "Pero esta vez realmente se siente muy diferente / Esto no es un grito de auxilio" o "Prácticamente me ahogo en mis bendiciones".

Letra en español de 'petal', de Ariana Grande

Intento sentir algo por lo que valga la pena llorar

Dicen que el artista necesita lágrimas para escribir más

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Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

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Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien

El desamor no morderá, esto es el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

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Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Y dicen, "Ooh, ooh" (No, no, no, oh, sí, cariño)

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Dime quién tiene la culpa, ¿la gente o mi fama?

Pero esta vez realmente se siente muy diferente

Esto no es un grito de auxilio

Un par de millones por mis pensamientos

Tengo mucho, pero no soy una víctima

Perra, prácticamente me ahogo en mis bendiciones

Es un adiós, esta vez de verdad

Cansada de imprimir fotos interminables de una vida que no es mía

Probando diferentes chicos para ver si me gustan

Si esta es mi maldición, la dejaré ser

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Porque todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe

Pero no necesito que alguien me salve

Porque esta música y yo nunca moriremos

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Es una situación demasiado jodida

Hay un pétalo en el pavimento

Mientras ella siga haciéndolo bien

El desamor no morderá, esto es el paraíso

Es una confusión demasiado conveniente

Este disco estará girando

Siempre y cuando ella reciba una ovación cada noche

El desamor no morderá, esto es el paraíso

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Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Y dicen, "Ooh, ooh" (No, no, no, oh, sí, cariño)

Los escucho a todos decir, "Ooh, ooh"

Oh, sí, oh, dicen, "Ooh, ooh" (Ooh, sí)

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Fuente: Genius