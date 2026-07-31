Ariana Grande se reinventa con 'petal', un álbum oscuro sobre florecer ante la adversidad

En medio de su gira actual, Ariana Grande acaba de publicar su octavo álbum de estudio: petal. El anuncio del disco pilló desprevenidos a sus fans, que no esperaban escuchar nueva música de la estadounidense tan pronto —en 2025, publicó la versión deluxe de eternal sunshine y se estrenó la segunda parte de Wicked—. Sin embargo, la artista ha demostrado que la música sigue siendo una prioridad en su carrera a través de once canciones que suponen una innovación en su discografía.

petal indaga en la capacidad de algunas flores de sobrevivir en las peores condiciones posibles, y por eso la producción —a cargo de la propia Ariana Grande e ILYA— apuesta por los sintetizadores para crear sonidos oscuros y cortantes que van en sintonía con el peso dramático de las composiciones. Aunque el disco trata temas habituales como el romance o el deseo, lo hace desde una gran seguridad en sí misma y desde "una rabia sin filtros", según describió en Apple Music. Sin embargo, las letras van un paso más allá y también abordan el renacimiento personal a pesar del peso de la fama.

'kiss me'

La primera canción del disco, kiss me, comienza con una declaración de intenciones. Los primeros segundos proponen una instrumental que apuesta por el sonido característico de eternal sunshine hasta que, de manera abrupta, la melodía cambia y se torna más oscura y con un uso más agresivo de los sintetizadores que se mantiene a lo largo de todo el álbum. A nivel compositivo, Ariana Grande le pide a un amante que le bese como si su vida pendiera de un hilo —"Es ahora o nunca, tráeme a la vida"—, aunque también pide que la empatía solucione los males de la sociedad en una posible crítica a los comentarios sobre su cuerpo y su estado de salud.

'hate that i made u love me'

Se trata del primer sencillo del álbum, el cual continúa en lo más alto de las listas de éxito global desde su lanzamiento en mayo. La canción narra una historia de desamor ya superada con cierto humor: "Odio haberte hecho amarme / Lo siento si me convertí en tu tipo / Sí, yo, yo odio haberte hecho amarme / Porque apenas lo intenté", dice el estribillo traducido del inglés. Sin embargo, también se puede interpretar como una crítica al fenómeno fan tóxico y obsesivo. Aquí aparece la primera referencia al título del disco: "Entiende que voy a encontrar cómo alejarme de ti / Como flores saliendo de una tumba".

'petal'

Se trata del segundo sencillo del disco, el cual comienza con una melodía similar a la de 7 rings. Como aquella, este tema hace alusión al dinero, aunque con una producción más misteriosa y desde la autoconciencia de tener una posición económica privilegiada: "Tengo mucho, pero no soy una víctima / Prácticamente me ahogo en mis bendiciones", dice. Así, Ariana Grande se muestra fortalecida ante el escrutinio público y las adversidades que ha atravesado durante su carrera, comparándose con "un pétalo en el pavimento", según cuenta en un estribillo cantado en falsete.

'stay'

Esta es una pista más dulce que las anteriores, aunque Ariana Grande opta por una interpretación cortante que remarca las separaciones entre palabras en una posible referencia a las dudas que plantea la letra: "Solo quiero quedarme esta vez / Pero ¿puedes cuidarme esta vez?", le canta a un amor con el que parece estar viviendo una segunda oportunidad. La artista se muestra "enganchada" a través de versos donde la otra persona aparece idealizada: "Es demasiado bueno para ser verdad / No encuentro nada malo en ti".

'oh well'

En oh well, Ariana Grande se despide de un amante del que está enamorada para priorizarse: "Satisfaré mis propias necesidades / Aunque lo hayas estado intentando / Veamos quién puedo ser sin ti", dice el puente. La artista asegura que "la disfunción y la obsesión" eran viejas amigas suyas que ahora ha sustituido por "cosas buenas", aludiendo así a un renacimiento personal.

'big feelings'

En este tema, Ariana Grande le propone un trato a su amante: "Cariño, ¿me prometes / Que sabrás tratarme como es debido? / Si es así entonces te haré sentir cosas muy intensas". Se trata de la primera composición del disco de carácter sensual.

'freak'

Tras sonar una radio con interferencias, Ariana Grande le canta a un sujeto desconocido al que niega darle lo que quiere —sus peticiones están musicalmente acompañadas por un sonido abrupto que avisa de un peligro—. Es uno de los temas más pausados del disco, y en él la artista fantasea con un mundo ideal: "Algún día, todas las semillas brotarán / Toda la vida humana con la que he soñado / Será real si empiezo de nuevo", canta en una nueva referencia a un renacer.

'warning signs (interlude)'

Conectado con freak a través de una transición instrumental, el interludio del disco narra una relación infructuosa: "Me haces ver colores que hacía tiempo que no veía / Pero el viernes, de repente, me ignoras / Mi sabiduría ha huido de la escena / Mi voz suena en un taxi que pasa / No me mereces". De nuevo, es un tema lento y especialmente oscuro que termina con una petición en forma de grito interno: "Ojalá alguien pudiera oírme".

'like i do'

Tras la primera píldora de big feelings, like i do da comienzo a la parte del disco más sensual, donde las letras y las producciones lo apuestan todo al deseo: "Me necesitas como yo te necesito / Porque nadie te folla como yo lo hago", canta en el estribillo. Además, en este tema vuelve a poner en relieve su éxito: "Mantengo mis tacones altos y mi ego pequeño, pero sigo siendo Grande".

'never get over me'

También con un componente sexual, Ariana Grande vuelve a mostrarse más segura que nunca al dirigirse a su amante desde una posición de poder sentimental, pues sabe que él la quiere más. Se describe como una persona con un sabor "dulce" a la que nunca podrá superar: "Soñarás con mi sabor / Pero mira, al menos te quedarás con el recuerdo".

'bad thing'

bad thing es una de las composiciones más animadas del álbum, por lo que podría lanzarse como single en un futuro. La letra narra el deseo de Ariana Grande hacia un amante como si fuera un romance adolescente, incluyendo alusiones sexuales más sutiles respecto a las anteriores canciones: "Puedo aprender tu lenguaje corporal / Porque nunca solía ser así / Seré tu estudiante / ¿No me enseñarás? Insisto". Para ella, esta historia es "algo malo", como dice el título, pero se siente completamente atrapada en ella.

'nowhere, nobody'

Como ocurre en otros temas, Ariana Grande cierra el disco con una composición romántica que también menciona las dificultades que ha tenido que superar: "Las voces еn mi cabeza llevan tiempo intеntando tragarme / Pero no me dejo / Sí, estoy bien, he / Estado lidiando con tanta complejidad / Desde que tenía cinco años / Pero nos ha ido bien". Junto a bad thing, nowhere, nobody es una de las canciones más luminosas, aunque mantiene un regusto amargo: "Respira profundo, cariño / Al menos tenemos hasta mañana / Y no hay ningún otro sitio ni nadie más con quien prefiera estar".