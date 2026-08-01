Rosalía llega a Argentina con cuatro conciertos ante la tensión por su polémica

Rosalía dejó atrás Chile en su LUX TOUR para aterrizar en Argentina después de un par de semanas de polémica con sus fans a causa de un movimiento de la artista en redes sociales tras la victoria de España en el Mundial de fútbol.

La cantante conquistará el Movistar Arena de Buenos Aires con cuatro conciertos en una semana, que se celebrarán los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Allí aterrizó hace unos días junto a Loli Bahia, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo en la ciudad.

Y es que cabe recordar esa controversia con sus seguidores de la bandera albiceleste que ha colapsado internet este mes de julio.

Un polémico 'repost' a Mía Khalifa

Si bien la intérprete de Reliquia compartió un vídeo celebrando la victoria de España en la Copa del Mundo de fútbol envuelta en la bandera, lo que realmente ofendió a parte de sus seguidores argentinos fue que la catalana compartiera un vídeo en el que Argentina no saldría 'bien parada'.

La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

Y Rosalía compartió el vídeo desde su cuenta, lo que conmocionó a algunos de sus fans argentinos, que se tomaron este gesto como un desprecio a Argentina, y más teniendo en cuenta la cercanía de sus conciertos en Buenos Aires.

Los fans de Rosalía —y los no tan fans— que se sintieron dolidos por este gesto no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios en contra de la española. Por ejemplo, su última publicación en Instagram en aquel momento está repleta de comentarios negativos hacia la artista: "Aprende a festejar sin abusar de un país que te recibió con los brazos abiertos", le comenta la usuaria @kairasenarg. "¿Nos llamas perlas? ¡Puedes estar orgullosa de tu país, pero no insultes al nuestro!", le pide @brisaavera_.

Horas después de que comenzara la polémica, Rosalía se acabó pronunciando al respecto a través de un story en Instagram. "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la intérprete de Magnolias sobre una imagen de la bandera argentina. Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente para todo el mundo.

Devolución de entradas de sus conciertos

Aunque es imposible conocer el impacto real que tuvo el gesto de Rosalía en cuanto a sus conciertos programados en Buenos Aires, lo cierto es que las redes sociales se llenaron de comentarios de fans que querían devolver sus entradas de los shows, disgustados por el último movimiento de la artista. Algunos medios argentinos como El impacto registran 100 solicitudes de devolución de entradas, las cuales no se pudieron efectuar porque "debían haberse comprado en los últimos 10 días y las entradas se habían agotado en diciembre".

De momento, sus conciertos continúan teniendo el cartel de sold out, por lo que parece que todo transcurrirá con normalidad.

Las palabras de Lali Espósito

Hasta los programas de la televisión argentina comentaron el movimiento de la artista en redes sociales, y unos días antes de su primer show en Argentina, Lali Espósito se pronunció sobre lo ocurrido, una de las artistas que más defiende a su país. Lo hizo para América TV, donde compartió su punto de vista sobre la situación.

Para la intérprete de Fanático, fue un simple error: "Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces estoy en redes y no miro los detalles".

"Yo la conozco y me parece una persona amorosa y respetuosa. Puedo dar fe de que es muy respetuosa con nuestro país", defendió Espósito. A su vez, la argentina quitó importancia a la polémica: "Esta cosa medio exagerada... ¿Pero quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira... Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho".

"Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho"

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, le diría que estaría equivocada, pero no fue el caso, le puso un repost. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerla", concluyó, concisa, la artista.

Sea como sea, parece que Rosalía actuará las cuatro noches previstas en Buenos Aires ante un público entregado que deja atrás cualquier malentendido para disfrutar de ella y de su música en directo.