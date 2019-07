Ariana Grande explica por qué llora en sus conciertos

Ariana Grande no ha podido evitar reprimir las lágrimas en sus últimos conciertos, donde termina llorando delante de su público. Esta vez fue el sábado en el de Sain Louis (Missouri, EEUU). La artista compartió parte de sus sentimientos más profundos mientras cantaba la canción de Rem. No es la primera vez que le pasaba esto, pero si es la primera que explicaba el motivo de sus lágrimas. Todo apunta que fue en memoria de su expareja, Mac Miller.

La joven sabe que "la vida es salvaje", por lo que reconoce todo su agradecimiento y orgullo por estar donde está, se siente de o más privilegiada: "Estoy agradecida por todo el amor que me rodea y por todas las personas que vienen a mis conciertos y nos transmiten toda la energía. Estoy agradecida a mi equipo, a la música. Estoy agradecida a mi conductor de autobús, Kurt, que me compró pepinillos ayer porque vio que se acabaron. Estoy agradecida por la oportunidad de cantar ante miles de personas cada noche. Esto es un sueño hecho realidad". Así es como la cantante mostraba palabras de agradecimiento a todo el mundo, desde la primera persona del público a la última de su equipo.

No todo es maravilloso para Ariana Grande, en septiembre del año pasado murió su expareja, el cantante de rap Mac Miller. Una de las situaciones más duras por las que ha pasado la cantante y que al parecer todavía no lo ha superado. A esto se le suma el atentando que se produjo en su concierto en Manchsester, otra de las situaciones que afectó personalmente a la cantante.

Ariana Grande ha decido entrar en detalles y ha explicado de qué manera todo esto le esta afectando tanto a su vida personal como en su trabajo. Los fans de la cantante están de lo más preocupados al ver a uno de sus ídolos así, y se han llegado a cuestionar cuál es el verdadero motivo de su estado de ánimo. Muchos piensan que se trata de un problema de salud mental. "No importa lo difícil que sea o cuántos sentimientos surjan y haya que procesarlos y gestionarlos, estoy motivada por la gratitud que me mostráis y no pienso renunciar a lo que estoy haciendo. Me he comprometido a hacer este recorrido durante un momento de mi vida en el que todavía estoy procesando mucho... ¡Así que a veces lloro mucho!", explica la cantante.

"No sé qué he hecho para haber conocido a tantas almas maravillosas cada noche, para sentir este amor, pero quiero que sepáis que realmente me ayuda a avanzar", agradece.

La publicación ha durado escasas horas ya que la cantante ha preferido borrarla. Ariana Grande la ha subido con motivo de agradecimiento y para apoyar a todo aquel que esté pasando por la misma situación: "Si vosotros también estáis sufriendo, podéis salir adelante y no estáis solos. Es difícil equilibrar el cuidado de las personas que te rodean, hacer tu trabajo y curarte, cuidarte a ti mismo al mismo tiempo... pero quiero que sepas que no estáis solos y creo que lo estáis haciendo muy bien. Os amo", ha rematado.