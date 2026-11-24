Pocas horas antes de anunciar un posible documental de The eternal sunshine tour, Ariana Grande desvela dos proyectos en uno con su última gira: la artista estrenará tanto un documental del tour como una película.

"La gira Eternal Sunshine Tour, un evento en dos partes, llega el 11 y el 12 de diciembre a Peacock", ha desvelado la intérprete de God is a Woman a través de sus redes sociales, compartiendo el cartel de ambas producciones.

Por un lado, la película se estrenará el 11 de diciembre, y será un repaso de uno de sus conciertos con The eternal sunshne tour, mientras que el 12 de diciembre llega el documental, the eternal sunshine diaries, the making of the tour, donde se verá todo lo que hay detrás de una gira tan importante.

The Eternal Sunshine Tour arrancó en junio de 2026 en Oakland (California) y recorrió distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de cruzar el Atlántico. Su última etapa tuvo lugar en Londres, donde la intérprete de God is a Woman ofreció diez conciertos en el O2 Arena entre agosto y septiembre. En total, fueron 41 actuaciones en 11 ciudades, dejando para la posteridad una puesta en escena y momentazos para el pop cultural.