The Eternal Sunshine Tour marcó historia para Ariana Grande al ser la gira que la hizo volver a los escenarios después de seis años. Sirvió para presentar su séptimo álbum, Eternal Sunshine, y fue todo un éxito.

La gira arrancó en junio de 2026 en Oakland (California) y recorrió distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de cruzar el Atlántico. Su última etapa tuvo lugar en Londres, donde la intérprete de God is a Woman ofreció diez conciertos en el O2 Arena entre agosto y septiembre. En total, fueron 41 actuaciones en 11 ciudades, dejando para la posteridad una puesta en escena y momentazos para el pop cultural.

En el setlist aparecieron temas como yes, and?, we can't be friends (wait for your love), the boy is mine, thank u, next, 7 rings, Into You, Dangerous Woman y One Last Time. El espectáculo estaba dividido en cinco actos, con interludios audiovisuales y una narrativa visual que acompañaba las diferentes etapas del concierto.

Y para quienes se hayan perdido el show en directo y para los muy fans de la artista, Ariana Grande ha dado una gran sorpresa: la artista estrenará una película sobre la gira.

Con una escena de la artista durante uno de sus conciertos mientras la inunda el humo, un letrero de 'muy pronto' nos deja ver lo que está por venir en una producción audiovisual de The eternal Sunshine tour. El filme se estrenará en Peacock, pero de momento no se conoce la fecha de estreno.

Se trata de un proyecto revolucionado para los fans de Ariana Grande, pues el anuncio llega dos meses después de que la artista dijera que tras la gira se tomaría un descanso del espacio público.