Ariana Grande pone fecha al videoclip de 'hate that i made you love me'

Ariana Grande para la promoción de 'hate that i made you love me' | Instagram: @airanagrande

La semana pasada llegaba la noticia de que Ariana Grande publicaría su próximo single hate that I made you love me este 29 de mayo, pero lo que nadie se esperaba es que la cantante anunciara que el videoclip llegaría apenas unos días después.

Concretamente, la pieza audiovisual llegará el 1 de junio y, por lo que puede verse en el teaser, parece que tiene la estética de una película de terror.

Además, hemos descubierto que el actor Justin Long, reconocido por sus papeles en cintas como Barbarian y Alvin y las ardillas.

Este sencillo ha sido producido por Ariana Grande, Max Martin e ILYA Salmanzadeh, al igual que otros éxitos como Sweetener, Thank U, Next y Positions.

"Mi primer sencillo de Petal, una de mis canciones favoritas de todas las que escribiré", comentó en su cuenta de Instagram.

Además, por el adelanto publicado, podemos intuir que los sintetizadores estarán presentes en el álbum.