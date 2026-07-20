Ariana Grande publica el adelanto del cinematográfico videoclip de 'Petals'

Ariana Grande sigue conquistando a sus fans a base de los grandes shows que ofrece en su Eternal Sunshine Tour. Unos espectáculos en los que la artista está conectando a muchos niveles con sus seguidores y, durante su último concierto en el Barclays Center de Brooklyn, ha decidido publicar un avance del próximo videoclip de su nuevo disco Petals.

Un vídeo con clara influencia del cine de los primeros años de siglo XX en el que la protagonista aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood sosteniendo el mensaje: "Los principales estudios buscan caras nuevas que sepan seguir instrucciones y tengan buena personalidad".

Una estética en la que nada parece al azar, ya que la resquebrajada estrella permite que una rosa brote sobre ella mientras la actriz corre sobre ella con tacones blancos.

Petals será el segundo sencillo y videoclip del disco homónimo, tras la publicación Hate That I Made You Love Me, y cuya fecha de lanzamiento prevista para el 31 de julio.