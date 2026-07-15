El nuevo talento de Ariana Grande: imitar las voces de 'Harry Potter'

Ariana Grande no deja de sorprender a sus fans. La artista, que se encuentra en medio de su gira The Eternal Sunshine Tour, ha vuelto a demostrar en redes sociales su gran capacidad para imitar voces, en este caso, de Harry Potter.

En un vídeo de menos de dos minutos, Ariana Grande se pone en la piel, o mejor dicho en la voz, de varios personajes de la saga como Hermione, Ron Weasley, Dobby y el propio Harry Potter.

La artista ha publicado el vídeo en el perfil de r.e.m. beauty, su marca de maquillaje. Algo habitual, ya que la cuenta de cosméticos suele compartir vídeos más casuales y divertidos de Ariana Grande, grabados entre bastidores o en su propia casa, mostrando a sus fans su faceta más cercana.

El vídeo se ha viralizado rápidamente y cuenta con miles de comentarios de arianators elogiando la habilidad de la cantante para imitar voces. La propia Ariana Grande ha comentado en la publicación "vocal rest", bromeando sobre el descanso vocal en el que debería estar la artista, ya que se encuentra en plena gira.

Ariana Grande y su capacidad de imitar

Esta no es la primera vez que Ariana Grande demuestra sus dotes de imitación. Mucho antes de convertirse en una de las mayores estrellas de la música pop, Grande ya se había dado a conocer por sus asombrosas imitaciones vocales en entrevistas, en las que a solía copiar la voz de artistas como Shakira, Britney Spears o Céline Dion.