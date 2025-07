La arriesgada llegada en tirolina de Jared Leto a su concierto en Fuengirola

Líder de '30 Secods to Mars'

Jared Leto siempre ha destacado por ser un artista de personalidad extravagante y capacidades para destacar en cualquier disciplina, por ello no es casual que su éxito como actor también se haya trasladado al musical como líder de la banda 30 Seconds to Mars.

En su último concierto, el estadounidense ha decidido llevar a cabo una arriesgada maniobra para subirse al escenario del festival Marenostrum de Fuengirola, descolgándose por una tirolina desde el icónico Castillo Sohail.

Un gesto que emocionó al público presente en el concierto, que rápidamente se entregó al rock alternativo del grupo.

Una velada en la que, además, el cantante mostró su simpatía con el público al grito de "¡Hola, Fuengirola!", acercándose al foso para cantar junto al público y animando a cada momento a los asistentes al directo.