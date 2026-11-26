El festival madrileño ya ha desvelado su primer cartel: del 7 al 10 de julio de 2027. Mad Cool by Zurich reunirá a más de 70 artistas.

Mad Cool by Zurich 2027 llega a Madrid del 7 al 10 de julio de 2027 con importantes novedades como el cambio de nombre, una gran grada en su escenario principal con capacidad para unas 23.000 personas y el regreso de los dos escenarios en paralelo.

La organización del festival anunció estos y otros cambios el pasado martes 24 y este jueves ha compartido al fin el cartel definitivo de esta edición con nombres de la talla de Placebo, RAYE, sombr y Alex Warren, entre otros muchos.

Aunque "no ha sido un año fácil" para fichar bandas, según el propio festival, el Mad Cool presenta un cartel redondo para 2027 con muchas similitudes con el festival portugués Nos Alive, que cuenta también con The Strokes, Tame Impala, James Blake y Faith No More.

Ya está todo listo para la cita madrileña y cada vez queda menos para que sea abran las taquillas virtuales para que comience la venta de entradas. El martes 1 de diciembre a las 10:00 horas arranca la preventa de entradas para socios y la venta general será el 2 de diciembre, también a a las 10:00 horas.

Las entradas para Mad Cool 2027 se pueden conseguir a través de la web oficial del festival.

Miércoles 7 de julio (día de apertura)

Faith No More

Placebo

Idles

Kneecap

Primus

Nothing But Thieves

The Mars Volta

Ecca Vandal

Lambrini Girls

Perturbator

The Struts

Getdown Services

Jueves 8 de julio

Tame Impala

RAYE

sombr

Daniel Caesar

5 Seconds of Summer

Leon Bridges

James Blake

Spoon

Alyssa Grace

Mike D 5D

Violet Grohl

Gang of Youths

Cure for Paranoia

Rosa Linn

Elle Coves

Pond

Girl in the Year Above

Sofia and the Antoinettes

Bees & Honey

Fantastic Negrito

Kerala Dust

Viernes 9 de julio

Enhypen

The Neighbourhood

Jungle

Alex Warren

Kehlani

Foals

Myles Smith

Hot Chip

Angèle

Paris Paloma

Noga Erez

Between Friends

Maddie Ashman

Declan McKenna

Gurriers

Chloe Qisha

Corto.Alto

Mico

Dermot Henry

Janus Lester

Sábado 10 de julio