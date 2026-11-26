Los artistas del Mad Cool 2027: Raye, sombr, Alyssa Grace y más
El festival madrileño ya ha desvelado su primer cartel: del 7 al 10 de julio de 2027. Mad Cool by Zurich reunirá a más de 70 artistas.
Mad Cool by Zurich 2027 llega a Madrid del 7 al 10 de julio de 2027 con importantes novedades como el cambio de nombre, una gran grada en su escenario principal con capacidad para unas 23.000 personas y el regreso de los dos escenarios en paralelo.
La organización del festival anunció estos y otros cambios el pasado martes 24 y este jueves ha compartido al fin el cartel definitivo de esta edición con nombres de la talla de Placebo, RAYE, sombr y Alex Warren, entre otros muchos.
Aunque "no ha sido un año fácil" para fichar bandas, según el propio festival, el Mad Cool presenta un cartel redondo para 2027 con muchas similitudes con el festival portugués Nos Alive, que cuenta también con The Strokes, Tame Impala, James Blake y Faith No More.
Ya está todo listo para la cita madrileña y cada vez queda menos para que sea abran las taquillas virtuales para que comience la venta de entradas. El martes 1 de diciembre a las 10:00 horas arranca la preventa de entradas para socios y la venta general será el 2 de diciembre, también a a las 10:00 horas.
Las entradas para Mad Cool 2027 se pueden conseguir a través de la web oficial del festival.
Miércoles 7 de julio (día de apertura)
- Faith No More
- Placebo
- Idles
- Kneecap
- Primus
- Nothing But Thieves
- The Mars Volta
- Ecca Vandal
- Lambrini Girls
- Perturbator
- The Struts
- Getdown Services
Jueves 8 de julio
- Tame Impala
- RAYE
- sombr
- Daniel Caesar
- 5 Seconds of Summer
- Leon Bridges
- James Blake
- Spoon
- Alyssa Grace
- Mike D 5D
- Violet Grohl
- Gang of Youths
- Cure for Paranoia
- Rosa Linn
- Elle Coves
- Pond
- Girl in the Year Above
- Sofia and the Antoinettes
- Bees & Honey
- Fantastic Negrito
- Kerala Dust
Viernes 9 de julio
- Enhypen
- The Neighbourhood
- Jungle
- Alex Warren
- Kehlani
- Foals
- Myles Smith
- Hot Chip
- Angèle
- Paris Paloma
- Noga Erez
- Between Friends
- Maddie Ashman
- Declan McKenna
- Gurriers
- Chloe Qisha
- Corto.Alto
- Mico
- Dermot Henry
- Janus Lester
Sábado 10 de julio
- The Strokes
- The xx
- Jack Johnson
- Tom Misch
- Ezra Collective
- Christine and the Queens
- Biffy Clyro
- Slowdive
- The Avalanches (live)
- Balu Brigada
- Florence Road
- KEO
- Rikas
- The Royston Club
- The Lathums
- The North
- Brigitte Calls Me Baby
- Garage Flower