El 11 de diciembre vuelve Supersubmarina con un buen puñado de amigos. Los de Baeza (Jaén) lanza De las canciones infinitas, un disco homenaje con 12 artistas unidos para versionar sus grandes éxitos.

Diez años después del terrible accidente de tráfico que truncó el futuro de la banda, sus canciones siguen encontrando nuevas formas de llegar hasta nosotros y lo hacen de la mano de Dani Martín, Love of Lesbian y Viva Suecia, entre otros.

Un trabajo muy especial que viene de la mano de una presentación muy especial. Un día antes de su lanzamiento, el jueves 10 de diciembre, Supersubmarina ha convocado a sus fans en Madrid para disfrutar en primicia de todas las canciones del disco.

"Una listening party en la que disfrutaremos en primicia de todas las versiones, os contaremos cómo nació este proyecto y compartiremos un ratito juntos", dicen Chino, Pope, Juanca y Jaime en una llamada en Instagram para invitar a sus fans a esta convocatoria.

El grupo ha puesto en marcha un concurso a través de su página web para reglar invitaciones dobles a sus seguidores: "Demuéstranos que eres un fan infinito: cuéntanos en el formulario de abajo cuál es tu recuerdo más especial asociado a una canción de la banda y podrás recibir una de las 150 invitaciones dobles".

Los ganadores serán los seguidores con "las respuestas más emocionantes y originales". Los que podrán disfrutar antes que nadie de la nueva vida de las canciones de Supersubmarina.

Las doce canciones del disco homenaje a Supersubmarina