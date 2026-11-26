Supersubmarina prepara una gran fiesta para presentar el disco 'De las canciones infinitas'
Supersubmarina vuelve con un álbum muy especial: De las canciones infinitas, con sus grandes éxitos versionados por 12 artistas amigos. El disco sale el viernes 11 de diciembre y un día antes, el jueves 10, la banda prepara una gran fiesta presentación con sus fans. Te contamos de qué va y cómo conseguir entradas.
Las 12 canciones y los 12 artistas de 'De las canciones infinitas'
Dani Martín emociona con una versión muy especial de 'Puta Vida'
Love of Lesbian hace suya la canción 'Viento de cara' de Supersubmarina
El 11 de diciembre vuelve Supersubmarina con un buen puñado de amigos. Los de Baeza (Jaén) lanza De las canciones infinitas, un disco homenaje con 12 artistas unidos para versionar sus grandes éxitos.
Diez años después del terrible accidente de tráfico que truncó el futuro de la banda, sus canciones siguen encontrando nuevas formas de llegar hasta nosotros y lo hacen de la mano de Dani Martín, Love of Lesbian y Viva Suecia, entre otros.
Un trabajo muy especial que viene de la mano de una presentación muy especial. Un día antes de su lanzamiento, el jueves 10 de diciembre, Supersubmarina ha convocado a sus fans en Madrid para disfrutar en primicia de todas las canciones del disco.
"Una listening party en la que disfrutaremos en primicia de todas las versiones, os contaremos cómo nació este proyecto y compartiremos un ratito juntos", dicen Chino, Pope, Juanca y Jaime en una llamada en Instagram para invitar a sus fans a esta convocatoria.
El grupo ha puesto en marcha un concurso a través de su página web para reglar invitaciones dobles a sus seguidores: "Demuéstranos que eres un fan infinito: cuéntanos en el formulario de abajo cuál es tu recuerdo más especial asociado a una canción de la banda y podrás recibir una de las 150 invitaciones dobles".
Los ganadores serán los seguidores con "las respuestas más emocionantes y originales". Los que podrán disfrutar antes que nadie de la nueva vida de las canciones de Supersubmarina.
Las doce canciones del disco homenaje a Supersubmarina
- 1. Love of Lesbian – Viento de Cara
- 2. Dani Fernández - Niebla
- 3. Rozalén - Canción de Guerra
- 4. Viva Suecia - Algo que sirva como luz
- 5. Lori Meyers - LN Granada
- 6. Iván Ferreiro - En mis venas
- 7. Dani Martín - Puta Vida
- 8. Sidecars – Cientocero
- 9. Zahara – De las dudas infinitas
- 10. Vetusta Morla - Supersubmarina
- 11. Arde Bogotá – Kevin Mc Alister
- 12. Sidonie – Tecnicolor