Así han celebrado los artistas la victoria de España en el Mundial 2026 | Getty

España se ha alzado como campeona al imponerse a Argentina en la final del Mundial 2026. Un triunfo que ha hecho que todos los aficionados hayan celebrado la victoria, con algunos de los artistas más destacados de nuestro país compartiendo con sus seguidores los festejos.

Rosalía

Envuelta con la bandera española, Rosalía ha mostrado su cara más futbolera con la victoria de España

Ana Mena

La cantante malagueña Ana Mena ha disfrutado del partido con su familia y, como todos los españoles, ha celebrado la consecución del título.

Vanesa Martín

Al igual que muchos compatriotas, Vanesa Martín se ha rodeado de sus allegados para disfrutar del encuentro y celebrar el triunfo.

Antonio Orozco

Antonio Orozco ha querido dejar para el recuerdo la celebración del gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido.

Omar Montes

El cantante Omar Montes ha sido de los primeros en salir a as calles a celebrar el triunfo de España. Además, no lo ha hecho solo, ya que el reguetonero Farruko ha acompañado al madrileño, igualmente feliz por la victoria.

David Bisbal

Sin duda, uno de los aficionados más fieles a la selección española es David Bisbal, que no ha defraudado a sus seguidores celebrando sobre el escenario de su concierto en Bogotá.