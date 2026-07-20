Todo lo que se sabe de la celebración de España en Madrid tras ganar el Mundial | Getty

El pitido de Slavko Vincic en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ha certificado el triunfo de España en el Mundial 2026. Un momento en el que todos los jugadores de la selección ha estallado en júbilo, abrazándose para celebrar la victoria en el torneo más importante del mundo del fútbol.

Este triunfo ha hecho que muchos aficionado hayan celebrado por todo lo alto nada más concluir el encuentro, aunque la verdadera celebración se producirá dentro de unas horas, tras el aterrizaje de la selección española en el aeropuerto Adolfo Suárez este 20 de julio.

Llegada de los campeones

El aterrizaje de la selección está previsto que tenga lugar alrededor de las 12.50 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez. Un recorrido desde su origen estadounidense de seis horas de vuelo y que dará comienzo a los actos institucionales.

Palacio de la Zarzuela y La Moncloa

El equipo llegará al Palacio Palacio de la Zarzuela, donde será recibidos por los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, alrededor de las 16:30 horas.

Tras su encuentro con el jefe del Estado, la selección llegará a la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Llegada de los campeones

Como corresponde a la flamante nueva campeona de mundo, la capital se engalanará para recibir a los jugadores, que llevarán a cabo un recorrido por el centro de la ciudad que se iniciar en el intercambiador de Moncloa, para seguir por la Calle Princesa y Alberto Aguilera, desembocando en la plaza de Colón, siendo la plaza de Cibeles el punto central de los festejos.

Además, se prevé un despligue policial de 500 policías nacionales y más de 100 guardias civiles a lo largo del recorrido.