Así será el escenario de Harry Styles en sus conciertos en el Metropolitano de Madrid: ¿cómo se dividen los fans del VIP?

Te interesa Harry Styles anuncia dos conciertos en el Metropolitano de Madrid en 2027: fechas y venta de entradas

Harry Styles trae su gira Together, Together a España, con dos conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio de 2027.

El artista continúa con sus conciertos del primer tramo del tour, pero ahora amplía la gira a ciudades como Roma, Toronto, Los Angeles, Berlín, Atlanta... Una serie de lugares que podrán vivir en directo la experiencia del álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

La primera parte de la gira estuvo llena de comentarios en redes sociales, ya fuera por el elevado precio de las entradas como por la altura del escenario. Es por ello que los fans de Styles que quieren asistir a los shows del artista en Madrid quieren conocer todos los detalles.

Mientras que Live Nation ya ha publicado los precios oficiales de los conciertos del intérprete de As If was en 2027 en España, Ticketmaster ha mostrado el mapa del escenario que tendrá el artista en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Tal y como muestra el plano, el escenario de Madrid seguirá el estilo del resto de la gira Together Together. La estructura tiene un escenario principal al fondo, pero desde él sale una pasarela rectangular enorme que llega casi hasta el centro del estadio y crea cuatro zonas VIP en su interior. Harry se pasa gran parte del concierto recorriendo esas pasarelas, así que no actúa solo en el escenario principal.

Así son las zonas VIP alrededor del escenario

GA Pit

Es la zona más exclusiva. Son cuatro espacios pequeños dentro del rectángulo de la pasarela (Circle, Square, Kiss y Disco). Como espectador en esta zona está literalmente rodeado por el recorrido de Harry y es donde más cerca pasa durante el concierto.

GA Front

Es la pista delantera, fuera de los pits pero pegada a la pasarela y al escenario. Hay dos sectores (izquierda y derecha), así que como espectador sigues teniendo a Harry muy cerca cuando recorre el circuito.

GA Rear

Es la pista trasera, situada detrás del gran rectángulo de la pasarela. Aunque es la entrada de pie más barata, el escenario llega muy hacia el centro, así que la distancia es menor que en una pista trasera tradicional.