Críticas a Harry Styles por los precios de las entradas para su gira 'Together, Together'

La preventa de entradas para la gira Together, Together ya ha comenzado para alguno de los destinos, dejando a más de un fan descontento por los desorbitados precios.

Esto mismo ya pasó con la preventa y venta de Bruno Mars, en las cuales muchos fans se quejaron de la mecánica de precios dinámicos, pero también de los precios fijos.

Para los conciertos de Harry Styles, el rango de precios es muy diverso, yendo desde los 74,05 € hasta los 836,40 €. Esta franja tan amplia ha hecho enfadar a muchos de los fans, quienes incluso han bromeado al respecto: "Supongo que serán cuatro horas de concierto y llevará espectáculo de drones y pirotecnia, no???" (@hauntedsparks13)

Las críticas más duras

Esta tendencia a elevar tanto los precios es algo que ha empezado a irritar a muchos fans, quienes toman la decisión de no acudir a los conciertos al no poder pagar ciertas cifras:

"Esto debería ser ilegal a menos que Harry esté haciendo un maldito espectáculo al estilo Cirque du Soleil en ese escenario" (@505amyy)

en ese escenario" (@505amyy) "Ningún músico merece la pena pagar tanto por el paquete lollllll together, más que mi alquiler " (@renoldddd)

" (@renoldddd) "Realmente tiene una enfermedad mental" (@tamagothchiii)

Así que los precios casi se han triplicado desde hslot 2022 y 2023. Capitalismo, codicia, inflación, costes de producción… ¿cuál es la razón esta vez? (@miracleoutro)

Además, otro factor importante son todas aquellas personas que viven en otro país distinto al del concierto al que quieren ir, por lo que hay que sumarle al precio de la entrada el precio por el vuelo y la habitación de hotel.

Precios en Ámsterdam

Paquetes VIP :

Paquete Togethe r: 828,62€

r: 828,62€ Paquete KISS : 533,62€

: 533,62€ Paquete DISCO: 348,62€

Entradas normales :

Pista (Circle/Disco/Square/Kiss) : 315,28 €

: 315,28 € Pista frontal (GA) : 186,25 €

: 186,25 € Pista trasera (GA) : 141,37 €

: 141,37 € Gradas: de 74,05 € a 329,37 €

Precios en Londres

Paquetes VIP:

Paquete Together : 836,40 €

Paquete KISS : 540,10 €

: 540,10 € Paquete DISCO : 384,30 €

Entradas normales:

Pista (Circle / Disco / Square / Kiss) : 322,10 €

Pista frontal (GA) : 229,50 €

229,50 € Pista trasera (GA) : 166,80 €

166,80 € Gradas: desde 84,10 €

Nuevas fechas

29 de mayo - Ámsterdam, Johan Crujff Arena

30 de mayo - Ámsterdam, Johan Crujff Arena

26 de junio - Londres, Wembley Stadium

27 de junio - Londres, Wembley Stadium

La preventa comenzará mañana a través de Ticketmaster y para acceder solo tienes que estar registrado en el formulario de la página web de Harry o haber precomprado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.