Así ha sido la actuación de Karol G en el concierto del Vaticano con Andrea Bocelli y otros artistas

Karol G y Andrea Bocelli en el concierto del Vaticano | Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis vía Getty Images

El Vaticano ha vivido una noche mágica llena de música durante el sábado 13 de septiembre y ante unos 100.000 asistentes. Desde la Plaza de San Pedro, Andrea Bocelli y Pharrell Williams han codirigido el concierto Grace for the World como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y para celebrar el Año Jubilar 2025.

Entre todos los artistas, el de la colombiana Karol G ha llamado la atención por encima del resto. La reguetonera ha dejado de lado su lado más sensual y fiestero para lucir un largo vestido negro de brillantes con el que ha interpretado dos canciones: Mientras Me Curo del Cora y un dúo con Andrea Bocellipara interpretar su versión conjunta de Vivo por ella.

Aparte de su fusión con Karol G, el cantante italiano también se ha unido a la estadounidense Jennifer Hudson para interpretar The Prayer, así como Amazing Grace en solitario.

Por su parte, Pharrell Williams ha actuado junto al coro góspel Voices of Fire para hecer alarde de la felicidad y de la libertad al cantar Happy. Además, ha agradecido al Papa León XIV la invitación para celebrar este espectáculo, donde el recuerdo del Papa Francisco también ha estado presente con la ayuda de 3.000 drones.

Además, también han actuado artistas como Angélique Kidjo, Jelly Roll, Clipse o el tailandés BamBam.