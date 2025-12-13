¿Quién quieres que gane 'La Voz 2025'? Vota en la encuesta
El viernes 19 de diciembre, La Voz 2025 celebra su gran final. Los espectadores han sido los encargados de elegir a los cuatro mejores concursantes, y ahora les preguntamos desde Europa FM quién quieren que sea el ganador del programa. ¡Vota al final del artículo!
¿Quiénes son los finalistas de 'La Voz 2025'? Así han sido sus actuaciones en la última semifinal
Tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás ha empezado para la gran final de La Voz 2025, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre en Antena 3. Este día 12, los espectadores han decidido a los cuatro finalistas del programa, pero todavía tienen que tomar la última elección.
Durante la última semifinal, el público ha decidido dejar fuera de la final a Victoria (Equipo Malú), Aroa (Equipo Pablo), Pedro (Equipo Mika) y Javier (Equipo Mika). De esta forma, los cuatro finalistas de La Voz 2025 son Oihan (Equipo Yatra), Kimy (Equipo Yatra), Antía (Equipo Pablo) y Audrey (Equipo Malú).
Por fin, Malú tendrá representación en la final tres años después, mientras Mika no ha conseguido colar a ninguno de sus talents en esa cita tan especial. Pero solo un concursante y un coach podrán alzarse con la victoria, y todo depende de la audiencia. Por eso, desde Europa FM planteamos la pregunta definitiva del programa: ¿quién quieres que gane La Voz 2025?
NOTA: recuerda que esto es solo una encuesta. Si quieres votar de manera oficial, entra en la página web de Antena 3 y emite tres votos cada 24 horas. ¡Puedes hacerlo desde ya hasta la final del viernes 19 de diciembre!
Vota por tu finalista favorito de 'La Voz 2025'
- 1
Oihan (Equipo Yatra)
Oihan ha conseguido un pase en la final gracias a su actuación de 'Como una ola', de Rocío Jurado. Este joven concursante participó en 'La Voz Kids 2022' como parte del equipo de Aitana, pero se quedó en las batallas.
- 2
Antía (Equipo Pablo)
Pablo López tiene representación en la final gracias a Antía, quien ha interpretado 'Quererte bonito', de Sebastián Yatra y Elena Rose. Esta concursante estudia Arquitectura y es cantante callejera.
- 3
Audrey (Equipo Malú)
Tres años después, Malú consigue llevar a un miembro de su equipo a la final de la mano de Audrey, quien ha enamorado al público con su versión de 'Saving All My Love for You', de Whitney Houston. Sus padres son cantantes y desde pequeña quería dedicarse al arte. Tiene formación en danza, teatro y modelaje, aunque desde hace cinco años decidió focalizar su atención en el canto tras actuar en uno de los conciertos de su padre.
- 4
Kimy (Equipo Yatra)
Kimy ha conquistado al público cantando 'Before You Go', de Lewis Capaldi. La participante empezó en la música cantando en una banda de rock y ahora trabaja en restauración. Según cuenta, todavía no ha conseguido llegar más lejos en la industria por no haberse podido pagar una formación.