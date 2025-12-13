¿Quién quieres que gane 'La Voz 2025'? Vota en la encuesta

Tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás ha empezado para la gran final de La Voz 2025, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre en Antena 3. Este día 12, los espectadores han decidido a los cuatro finalistas del programa, pero todavía tienen que tomar la última elección.

Durante la última semifinal, el público ha decidido dejar fuera de la final a Victoria (Equipo Malú), Aroa (Equipo Pablo), Pedro (Equipo Mika) y Javier (Equipo Mika). De esta forma, los cuatro finalistas de La Voz 2025 son Oihan (Equipo Yatra), Kimy (Equipo Yatra), Antía (Equipo Pablo) y Audrey (Equipo Malú).

Por fin, Malú tendrá representación en la final tres años después, mientras Mika no ha conseguido colar a ninguno de sus talents en esa cita tan especial. Pero solo un concursante y un coach podrán alzarse con la victoria, y todo depende de la audiencia. Por eso, desde Europa FM planteamos la pregunta definitiva del programa: ¿quién quieres que gane La Voz 2025?