Rosalía estrena el videoclip de 'LA PERLA'

Vestida con un traje de esgrima y empuñando un florete. Así aparece Rosalía en la portada del videoclip de La Perla que la cantante ha decidido publicar por sorpresa este lunes 15 de diciembre a las 18:00 horas.

Después de semanas de rumores, la artista ha elegido otro lunes —como ya hizo con Berghain— para mostrar el vídeo de esta canción en la que colabora con Yahritza Y Su Esencia y que se ha convertido en la segunda pista más escuchada de LUX, solo por detrás del citado single, único adelanto del álbum. El trabajo lo firma el fotógrafo stillz, quien ya trabajó con la catalana en La noche de anoche, Candy o la presentación de Motomami en TikTok.

Así, desde el lanzamiento del disco, el pasado 7 de noviembre de 2025, La Perla acumula 18 millones de reproducciones en YouTube frente a los 7,3 de Reliquia, tercera canción más escuchada del disco. Además, el vídeo de su actuación en el programa de Jimmy Fallon acumula 2,6 millones de reproducciones.

La Perla se ha convertido en el nuevo himno del despecho y para muchos una carta llena de dardos a Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño con el que Rosalía estuvo a punto de casarse en 2023 tras tres años de relación. Aunque la cantante no ha confirmado esta teoría sí hay una frase que parece dirigida al intérprete de Saturno y un guiño a él en los visuales de La Perla.

Rosalía posa vestido de novia en estas imágenes que llegaron a Spotify solo unos días después del lanzamiento de la canción y de que la cantante revelase en una entrevista que anuló su compromiso de boda pocos días antes de la celebración. Sin embargo, no hemos visto ninguna referencia a ello en el videoclip.

En su lugar, la hemos visto llevar un traje de esgrima y un florete, un uniforme de hockey mientras patina, una vestimentaoversized mientras sujeta a un perro negro y otro blanco y un look muy al estilo de su era Motomami y con una ropa interior que se asemeja a un cinturón de castidad.

La letra completa de 'La Perla' de Rosalía

Hola, ladrón de paz

campo de minas

para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

gasta el dinero que tiene

y también el que no

Él es tan encantador

estrella de la sinrazón

un espejismo

medalla olímpica de oro al más cabrón

tienes el podio

de la gran desilusión

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidado

El rey de la 13 14

no sabe lo que es cotizar

él es el centro del mundo

y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia

vas al psicólogo y también psiquiatra

pero de qué te sirve

si siempre mientes más que hablas

te harán un monumento

a la deshonestidad

No me das pena

quien queda contigo se drena

siempre se autoinvita

si puede vive en casa ajena

Red flag andante

tremendo desastre

dirá que no fue él

que fue su doppelgänger

Bueno es que claro…

no referirse a él como icono

sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?

Nunca le prestes na'

no lo devolverá

Ser bala perdida

Es su especialidad

La lealtad

y la fidelidad

es un idioma

que nunca entenderá

Su masterpiece

su colección de bras

si le pides ayuda

desaparecerá

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidao