Rosalía estrena el videoclip de 'LA PERLA'
Desde el lanzamiento de LUX, muchos han sido los rumores que apuntaban a que Rosalía publicaría pronto el videoclip de La Perla. Ese día ha llegado. La cantante ha sorprendido este lunes a sus seguidores con una cuenta atrás en YouTube para anunciar la llegada del vídeo de esta canción de despecho que ya es la segunda más escuchada del disco. ¡No te lo pierdas!
Vestida con un traje de esgrima y empuñando un florete. Así aparece Rosalía en la portada del videoclip de La Perla que la cantante ha decidido publicar por sorpresa este lunes 15 de diciembre a las 18:00 horas.
Después de semanas de rumores, la artista ha elegido otro lunes —como ya hizo con Berghain— para mostrar el vídeo de esta canción en la que colabora con Yahritza Y Su Esencia y que se ha convertido en la segunda pista más escuchada de LUX, solo por detrás del citado single, único adelanto del álbum. El trabajo lo firma el fotógrafo stillz, quien ya trabajó con la catalana en La noche de anoche, Candy o la presentación de Motomami en TikTok.
Así, desde el lanzamiento del disco, el pasado 7 de noviembre de 2025, La Perla acumula 18 millones de reproducciones en YouTube frente a los 7,3 de Reliquia, tercera canción más escuchada del disco. Además, el vídeo de su actuación en el programa de Jimmy Fallon acumula 2,6 millones de reproducciones.
La Perla se ha convertido en el nuevo himno del despecho y para muchos una carta llena de dardos a Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño con el que Rosalía estuvo a punto de casarse en 2023 tras tres años de relación. Aunque la cantante no ha confirmado esta teoría sí hay una frase que parece dirigida al intérprete de Saturno y un guiño a él en los visuales de La Perla.
Rosalía posa vestido de novia en estas imágenes que llegaron a Spotify solo unos días después del lanzamiento de la canción y de que la cantante revelase en una entrevista que anuló su compromiso de boda pocos días antes de la celebración. Sin embargo, no hemos visto ninguna referencia a ello en el videoclip.
En su lugar, la hemos visto llevar un traje de esgrima y un florete, un uniforme de hockey mientras patina, una vestimentaoversized mientras sujeta a un perro negro y otro blanco y un look muy al estilo de su era Motomami y con una ropa interior que se asemeja a un cinturón de castidad.
La letra completa de 'La Perla' de Rosalía
Hola, ladrón de paz
campo de minas
para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
gasta el dinero que tiene
y también el que no
Él es tan encantador
estrella de la sinrazón
un espejismo
medalla olímpica de oro al más cabrón
tienes el podio
de la gran desilusión
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidado
El rey de la 13 14
no sabe lo que es cotizar
él es el centro del mundo
y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia
vas al psicólogo y también psiquiatra
pero de qué te sirve
si siempre mientes más que hablas
te harán un monumento
a la deshonestidad
No me das pena
quien queda contigo se drena
siempre se autoinvita
si puede vive en casa ajena
Red flag andante
tremendo desastre
dirá que no fue él
que fue su doppelgänger
Bueno es que claro…
no referirse a él como icono
sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?
Nunca le prestes na'
no lo devolverá
Ser bala perdida
Es su especialidad
La lealtad
y la fidelidad
es un idioma
que nunca entenderá
Su masterpiece
su colección de bras
si le pides ayuda
desaparecerá
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidao