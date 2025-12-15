Malú, sobre sus '7 noches' en Madrid: "Es una locura diferente de cosas que se echan de menos y de las que están por venir"

Han pasado más de 25 años desde que Malú empezó a brillar como una estrella en nuestro país, pero eso solo la impulsa a seguir reinventándose tanto con su música como con otros proyectos que la posicionan como una de nuestras artistas más multidisciplinares.

Por eso, cuando se sienta a hablar con Europa FM abordamos con ella todos los nuevos proyectos que tiene entre manos.

El intento salió a la luz este 12 de diciembre, un nuevo tema sobre el desamor tras la cotidianidad que relata "una historia" para que el oyente "la viva y la sienta". Este tema, compuesto junto a Pablo Alborán, se suma a la lista de colaboraciones junto al malagueño en la que se incluye Ausente. "Tenemos muchísima conexión en formas de sentir, y de ahí sale esa forma tan bonita de traducir los sentimientos", expone la artista.

De su próximo álbum poco nos adelanta, pero augura su estreno en 2026. Eso sí, no sabe cuándo con exactitud. "Estamos trabajando en el disco", confirma.

El especial proyecto de '7 noches'

Después de haber celebrado a lo grande sus 25 años en la música en teatros y grandes recintos de nuestro país, Malú vuelve a los escenarios con un proyecto sinigual: una residencia de conciertos en el Live Las vVentas de Madrid formada por siete shows. En sus palabras, totalmente "fuera de contexto".

"Lo que tiene está residencia es que podemos hacer un show solo para estos siete días, diferente y con cosas que quizás se echan de menos. Incluso con cosas que todavía están por venir", ha adelantado Malú sobre esta experiencia tan especial, en la que repasará su trayectoria con alguna que otra locura y presentará pinceladas de su próximo álbum.

Lo que "no se sabe" es si invitará a colaboradores distintos cada concierto, pero lo más especial es que cada noche será única. Y sí, solo son siete noches, no añadirá ninguna más.

"Después ya vendrá una gira que no tendrá nada que ver, cuando salga el disco y más pensada en ese contexto", detalla la cantante.

Eva Soriano y su 'Devuélveme la vida', ¿de nuevo en directo?

Con mucho humor, Malú reacciona a la colaboración de Eva Soriano con Antonio Orozco sobre el escenario del Movistar Arena de Madrid, al son de Devuélveme la vida.

"No sabía que cantaba", expresa, sorprendida, la intérprete de Blanco y negro. Y no duda ni un segundo en invitar a la cómica a alguna de las 7 noches tan especiales que celebra en el Live Las Ventas.

Sobre colaboraciones así de inesperadas, Malú remarca que ha vivido grandes cosas a lo largo de su trayectoria: "Me han pasado muchísimas cosas, como cantar con Armando Manzanero y Rocío Jurado, grandísimos artistas que ya no están".

Sus éxitos televisivos, de 'La Voz' a 'Sueños de libertad'

Otro de los hitos actuales de Malú es su paso a la gran final de La Voz con Audrey, después de unos años sin representación en la última gala del talent de Antena 3. "Ella es una pedazo de artista y está invitada a las 7 noches", nos comparte la coach sobre la concursante.

Por si fuera poco, la intérprete de Aprendiz mezcla más música y televisión al poner banda sonora a la serie diaria de éxito de Antena 3, Sueños de Libertad, una experiencia muy auténtica para ella: "Una vez te mandan la canción y la escuchas es sorprendente. Me encantaba tener esa canción en mis manos y darle ese punto de vista de una mujer que grita libertad".

La podemos escuchar diariamente en las tardes de Antena 3, y muy pronto en directo sobre el escenario.